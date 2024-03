SRPSKA AMBASADA U NEMAČKOJ ODGOVORILA ROTU: Propustili smo vašu reakciju kada je Srbima na KiM uskraćivano osnovno ljudsko pravo

Ambasada Republike Srbije u Nemačkoj reagovala je povodom tvrdnji predsednika spoljnopolitičkog odbora nemačkog Bundestaga Mihaela Rota, koji je napisao da "izbori u Srbiji nisu bili fer".

- Kad smo već kod slobodnih, fer i demokratskih uslova, izgleda da smo propustili vašu reakciju kad god je Srbima na KiM uskraćeno osnovno ljudsko pravo – kontinuirano im je zabranjeno da glasaju u mestima u kojima žive, na izborima i referendumu 2022, izborima u 2023 - podsetila je ambasada Srbije Rota.

Speaking about free, fair & democratic conditions, it seems we missed out your reaction whenever Serbs in Kosovo & Metohija were denied their basic human right - being continuosly banned from voting in the places they live, in 🇷🇸 elections & referendum 2022, elections in 2023... https://t.co/0hsu2C1WtG