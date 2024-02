OŠTRA PORUKA GRENELA ZBOG UKIDANJA DINARA: Nemački ambasador javno osramotio Rota - Kurti ostao bez podrške u Berlinu

Bivši američki izaslanik za Zapadni Balkan Ričard Grenel poručio je danas da je nemački ambasador u Prištini Jern Rode "javno osramotio" predsednika Odbora za spoljne poslove nemačkog Bundestaga Mihaela Rota, dodavši da je premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti ostao bez podrške nemačkih zvaničnika na KiM.

- Nemački ambasador na Kosovu javno je osramotio nemačkog socijalistu Mihaela Rota zbog Kurtijevih postupaka. Znate da je loše za Kurtija kada ostane bez podrške nemačkih zvaničnika u svojoj zemlji - napisao je Grenel na društvenoj mreži Iks, reagujući na objavu Rodea u kojoj je nemački diplomata naveo da jednostrane mere Prištine "samo dolivaju ulje na vatru i ne doprinose smanjenju tenzija, već upravo suprotno".

Rode je naveo da je "dijalog koji vodi EU između Kosova i Srbije jedini odgovarajući forum za rešavanje ovih pitanja".

Predsednik Odbora za spoljne poslove Bundestaga Mihael Rot prethodno je poručio da su saopštenja Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država o jednostranim akcijama prištinskih vlasti "još jedan primer neizbalansiranih izjava".

- Nedostaju mi tako jasne poruke u vezi sa srpskom agresijom u regionu - napisao je Rot na društvenoj mreži Iks.

