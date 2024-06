Kurti: Do trilateralnog sastanka nije došlo jer sam postavio tri uslova

Premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti izjavio je danas da u Briselu nije došlo do trilateralnog sastanka između njega, predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predstavnika EU zato što je vlada u Prištini postavila tri uslova da do sastanka dođe.

''Kao što je rekao i sam visoki predstavnik za spoljnu politiku i bezbednost Žozep Borelj, tražio sam garanciju dobre volje koja omogućava sprovođenje sporazuma. Bez dobre vere i dobre volje nije moguće sprovesti ovaj sporazum'', rekao je Kurti, a prenosi portal Teljegrafi. Dodao je da očekuje da naredni sastanak dvojice glavnih pregovarača bude održan početkom jula. Borelj je ranije danas rekao da je Kurti tražio formalizaciju osnovnog sporazuma, da se odbaci dopis u kojem je bivša premijerka Srbije Ana Brnabić sredinom decembra prošle godine izrazila rezerve koje se odnose na obaveze koje proizilaze iz sporazuma o putu ka normalizaciji odnosa, uključujući i aneks za njegovu primenu i da se Milan Radoičić i njegova grupa izruče pravosudnim organima u Prištini. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je ranije danas da je bilateralni sastanak sa predstavnicima EU visokim komesarom za spoljnu politiku i izaslanikom za dijalog Žozepom Breljom i Miroslavom Lajčakom bio uspešan, ali da do trilaterale sa premijerom privremenih prištinskih institucija Aljbinom Kurtijem nije došlo jer on nije smeo ili nije hteo da se sastane sa Vučićem. "Kurti nije hteo ili nije smeo ali verujem da će i evropljani to da saopšte. Tri puta sam se vraćao pa su mi pokazivali njegove poruke. On neće da me vidi, rekao je da nije spreman, rekao je nastaviće glavni pregovarači. Da li nije smeo ili hteo, ne znam", rekao je Vučić i dodao da je sa Boreljem ''i ranije mogao da se sretne a da ne prelazi toliki put''.

Autor: Dalibor Stankov