Kurti pobegao Vučiću sa megdana! Garić: Aljbin je ultranacionalista koji sprovodi politiku koja je u programu njegove partije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da Aljbin Kurti nije hteo da razgovara u Briselu i da nije došlo do dijaloga, jer Priština ne želi dijalog, već samo priznanje tzv. Kosova.

- Da li nije hteo, nije smeo, nije želeo, to je manje više njegova stvar. Do dijaloga nije došlo, jer oni dijalog ne žele. Oni su čak kroz pomenuta tri uslova želeli de jure priznanje. Ovo više nije de fakto, ovo je de jure priznanje i to je ono što su tražili, to je ono što su želeli - rekao je Vučić za TV Pink.

Kaže da Kurti nije hteo da razgovara, dok mi jesmo i to o svakom sporazumu.

- Hteli smo da razgovaramo o tome kako kompromisima da rešimo probleme, ali kao što sam rekao i pre samog sastanka znao sam da oni na to nisu spremni i da ih takve stvari ne interesuju. Hapšenja i progon Srba na koje više niko ne reaguje, koji su postali svakodnevica i uobičajeni i za međunarodnu zajednicu govori o tome da oni i ne znaju baš šta bi da rade sa Kurtijem, a istovremeno ih to mnogo i ne sekira - rekao je Vučić.

Miloš Garić kaže da ne vidi nastavak dijaloga.

- U ovom slučaju je to bio oproštajno susret Borelja, Mišela i ostalih, sa Vučićem. Kurti se tu zatekao slučajno. Sam je to potvrdio odbijanjem - rekao je Garić.

Kako kaže, dokazano je da on ne želi normalizaciju sa Srbima.

- Kurti je ultranacionalista koji sprovodi politiku koja je u programu njegove partije. Kosovo bez Srba, stvaranje Velike Albanije i slično. On želi da Srbi budu robovi, vazali, i paravan Kurtiju... - naveo je on.

Dejan Vuk Stanković kaže da tolerancija prema Kurtiju proističe iz njihovog razumevanja prema situaciji na KiM.

- Oni misle da Kurti radi ispravnu stvar. Njima samo smeta način na koji oni sve to rade - rekao je potom Stanković.

Oni si definisali šta bi bile nadležnosti ZSO, i one se vezuju za svakodnevni život Srba, nema tu drugih elemenata, dodao je Stanković.

Autor: Dubravka Bošković