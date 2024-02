SRBI IZ REPUBLIKE SRPSKE: Vučevića napadaju oni koji ime RS pišu malim slovima i za koje su Srbi polusvet

Danas je NVO ''Regionalna akademija za demokratski razvoj'' na svojm sajtu objavila tekst ''Vučević i SNS promovišu ratnohušački narativ''. Ovoj ''akademiji'' smeta to što se na petom Sajmu zavičaja u Novom Sadu 11. februara ove godine mogla videti zastava Republike Srpske Krajine, navode Srbi iz Republike Srpske u svom saopštenju.

- Iz ove ''akademije'' tvrde da zastava RSK predstavlja ''velikosrpsku agresiju na Hrvatsku 1991. Godine!?'' Za ove ''stručnjake'' crveno, plavo i belo su simbol ''agresije'', a valjda bi trebalo da se izvinjavamo za ''Oluju'' i ''Bljesak'', za stotine hiljada prognanih Srba sa svojih kućnih pragova, za ubijenu decu!? Crvenu krv smo lili za slobodu, kako bi ostali i opstali pod čistim plavim nebom gde naše majke belim mlekom hrane našu decu! Eto, to je trobojka-dame i gospodo iz ''Regionalne akademije za demokratski razvoj'', to su te boje koje su postojale još za vreme kralja Stefana Vladislava, sinovca Svetog Save koji je upravljao Srbijom u periodu od 1234. do 1243. godine! - navodi se u saopštenju i dodaje:

Tog istog kralja koji je deda stric kralju Stefanu Urošu II Milutinu koji je 1317.godine sagradio manastir Krupu kod Obrovca čija će unuka Jelena, sestra cara Stefana Uroša IV Dušana nešto kasnije (oko 1350. godine) sagraditi manastir Krka između Knina i Šibenika...Razmislite o ovm malom istorijskom uvodu-čisto da razmislite da je Srba bilo na teritorijama davno pre 1991. godine i vremena za koja ih optužujete da su vršili nekakve agresije...Razmislite posebno o bojama koje se nalaze na našoj državnoj zastavi, za vas su one možda nešto drugo, ali za nas su ponos i svetinja!

U odličnom govoru prilikom otvaranja petog Sajma zavičaja u Novom Sadu ministar odbrane i predsednik SNS-a Miloš Vučević je naglasio ''da je danas Srbija jača nego što je bila, da se pod rukovodstvom Aleksandra Vučića ne stidi svog naroda, ma gde god da živi, da se ne stidi ni naše istorije, ali da se bori za našu sadašnjost i pre svega za budućnost naše dece'', ističu Srbi iz Republike Srpske.

- Očigledno to smeta osnivaču ''Regionalne akademije za demkratski razvoj'' koji je obeležavanje Devetog januara u Srpskoj nazvao neustavnim, a ime Republike Srpske napisao malim slovima. Takođe, predsedavajući ove NVO je u jednoj svojoj kolumni nazvao Srbe polusvetom!? Nije teško pogoditi o kome se radi, ukoliko odete na sajt ove NVO videćete ko sačinjava njen tim! Puna podrška Milošu Vučeviću od mladih generacija, da-gospodine ministre: Danas sviće neka nova zora, budi se neko novo vreme, SLOGA BIĆE PORAZ VRAGU! ŽIVELA SRBIJA - zaključuju u saopštenju.