Vesić: Pokret za narod predsednika Vučića okupiće sve kojima je interes Srbije iznad svega

Teška situacija u kojoj se Srbija nalazi, u neizvesnim globalnim okolnostima, pod pritiscima zbog pitanja Kosova i Metohije i sankcija Rusiji, zahteva okupljanje svih patritoskih snaga, koje, bez obzira na neke razlike, interes Srbije stavljaju iznad ličnog i stranačkog, izjavio je danas član Predsedništva SNS Goran Vesić.

- Sve te snage treba da se okupe, sa ciljem ubrzanja ekonomskog, privrednog rasta Srbije i očuvanja državnih i nacionalnih interesa. To je suština pokreta, koji najavljuje predsednik Aleksandar Vučić - rekao je Vesić za TV Prva.

Dodao je da je izuzetno važno da se sada okupe svi kojima je interes Srbije na prvom mestu.

- Kada se Srbija nalazi pod pritiskom dela međunarodne zajednice, kada i deo naše opozicije aktivno radi sa pojedinim političkim krugovima, uglavnom ekstremno leve orjentacija, u inostranstvu, što je skandalozno, ne bi li Srbija došla u što teži položaj, uz otvorene pozive za ukidanje pretpristupnih fondova koji znači zasutavljanje svih razvojnih projekata, važno je da se sve patriotske snage okupe u jednom pokretu - rekao je Vesić.

Primetio je i da je jedan austrijski političar koji vodi kampanju protiv Srbije i sumnja u to kako zemlja koristi evropske fondove, austrijski poslanik Andreas Šider, za kojeg je rekao da je „sinonim za korupciju u svojoj zemlji“, zbog koruptivnih poslova njegove supruge, a koji istovremeno, kaže Vesić, radi i za Aljbina Kurtija.

U tom kontekstu, spomenuo je i poslednju, ali i nekoliko prethodnih rezolucija Evropskog parlamenta u vezi sa Srbijom, dodajući da je „bestidna i bestijalna“ kampanja dela srpske opozicije, koja više poštuje evropski od svog parlamenta, da se zemlji ukinu pretpristupni fondovi EU.

Vesić je naveo da su patriotske snage sve one kojima je interes Srbije iznad svega.

- Svi koji se, poput Vučića, ponašaju na taj način, stavljajući inteers Srbije, iznad ličnog i partijskog, treba da se ujedine oko nacionalnih i državnih pitanja, poput Kosova i Metohije - rekao je Vesić.

Komentarišući izjavu funkcionera SPS Vladimira Zagrađanina da bi ulazak u pokret značilo odricanje od onoga što je ta partija godinama gradila, Vesić je rekao da će organi socijalista sami doneti odluku o tome da li je Zagrađanin taj koji vodi njihovu partiju.

Govoreći o zabrani upotrebe dinara na Kosovu i Metohiji, Vesić je istakao da je to nastavak Kurtijeve politike etnički čistog Kosova.

- Kurtijeva politika, od kako je postao premijer, ali i dok je bio u opoziciji, imala je jedan cilj, da KiM postane etnički čisto, i na ovaj način pokušava da natera Srbe da se isele - rekao je Vesić.



U tom kontekstu, ponovo se osvrnuo na Andreasa Šidera, koji je na pitanje u vezi sa zabranom dinara, rekao da je „neutralan“:

- O onome što je osudila EU, što su osudile SAD, on je neutralan, zato što radi za Kurtija. Šider je tražio od Srbije da pruzna Kosovo, da ’majke Srebrenice’ dobiju Nobela… U Srbiji nikad manje primebdi na izborni proces, ali su oni za njega neregularni. A, izbori na severu KiM, na koji je izašlo svega tri odsto građana, su fantastični i festival demokratije…

Vesić je poručio da će Srbija svim sredstvima čuvati mir i razvoj, jer je snažna Srbija podrška Srbima i na KiM, i na drugim mestima.

Komentarišući paljenje lutaka sa likovima Aleksandra Vučića i Vladimira Putina na maskenbalu u Hrvatskoj, Vesić je rekao da je skandalozno što nije bilo osuda u Hrvatskoj, što koji govori o dvostrukim aršinima kada je Srbija u pitanju.

- Zamislite da je neko kod nas spalio masku bilo kog hrvatskog političara. Bilo bi histerije, mislim da bi tražili sankcije za Srbiju…Nije bilo osuda tog čina u Hrvatskoj, iako je u svakoj zemlji kažnjivo vređanje dostojanstva i zastave druge države. Ali, kada je Srbija u pitanju, to je nešto što smatraju normalnim i to govori o dvostrukim aršinima i u evropskoj politici. Bilo bi normalno da neko iz Hrvatske uputi izvinjenje. Verujem da iza toga ne stoji država, već pojedinac, ali ako se taj čin ne sankcioniše, onda se odobrava. Nadam se da će se Hrvatska izviniti za to - rekao je Vesić.