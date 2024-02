VUČIĆ IZ MINHENA: EU ili nema ili ne želi da primeni mehanizme prema Prištini koja pokušava da Kosovo očisti od Srba

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i danas je u Nemačkoj, u Minhenu, gde učestvuje na 60. Minhenskom bezbednosnom forumu.

Vučić je obraćajući se medijima naveo važne sastanke koje je imao i osvrnuo se na poruke koje je poslao, a tiču se Kosova i Metohije.

- Čini mi se da EU ili nema ili ne želi da primeni mehanizme prema Prištini, koja ne samo da sprovodi jednostrane mere, već na svaki način zeli da etnički očisti Kosova od Srba - rekao je Vučić.

To je, kaže, mogao da vidi kroz odgovore Borelja i Lajčaka na sastancima.

- Mi smo rekli da smo spremni da prisustvujemo svakom razgovoru, ali da želimo da se rezultati ne očekuju samo od Beograda, a od Prištine nikada ništa - kazao je Vučić.

Posebno su, kaže, razgovarali o pitanju dinara, što predstavlja sve veći problem za Srbiju. Istakao da je je Aljbin Kurti pribegao podmukloj laži sa tromesečnom tranzicinim periodom.

- Taj period se odnosi na to da kada uhvate bio koga na Kosovu sa dinarima, neće ih otimati. Ali, kako će Srbi da dobiju dinare - nema rešenja, jer se zaustavlja transfer novca. A, Srbi u institucijama, da ne govorim… I za to nema rešenja - ukazao je predsednik Vučić.

Zato kaže da očekuje poziv u Brisel narednih dana.

- I nadam se nekom rešenju - rekao je Vučić i dodao da ne može ništa loše da kaže o Borelju, koji je korektan čovek i razume šta se događa, ali da je to „slaba vajda za Srbe“.

O smrti Navaljnog

- Što se Rusije tiče to uvek čujete, to je ključna tema. Suviše smo mi mali, imamo naše muke. Posle Navaljnog, to je užasno teška situacija, tragedija i loša vest za ceo svet. Užasno je kad čujete da je neko preminuo, da li iz ovog ili onog razloga. Loša vest koja doprinosi još težoj atmosferi. Mi smo i suviše mali. Niko ne želi da vidi da mi imamo drugačiji stav - kazao je Vučić novinarima.