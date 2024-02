PREDSEDNIK VUČIĆ SE OGLASIO POVODOM SMRTI NAVALJNOG: Loša vest koja doprinosi još težoj atmosferi!

Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić je tokom obraćanja iz Minhena prokomentarisao i smrt Alekseja Navaljnog koja je uzdrmala ceo svet, i izazvala burne rekacije Zapada.

- Što se Rusije tiče to uvek čujete, to je ključna tema. Suviše smo mi mali, imamo naše muke. Posle Navaljnog, to je užasno teška situacija, tragedija i loša vest za ceo svet. Užasno je kad čujete da je neko preminuo, da li iz ovog ili onog razloga. Loša vest koja doprinosi još težoj atmosferi. Mi smo i suviše mali. Niko ne želi da vidi da mi imamo drugačiji stav - rekao je predsenik.

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić i danas je u Nemačkoj, u Minhenu, gde učestvuje na 60. Minhenskom bezbednosnom forumu.