Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u Emiratima, a tokom obraćanja srpskim medijima, osvrnuo se i na zahteve blokadera.



- Jasno je bilo od početka o čemu se radi, da je u pitanju obojena revolucija, spolja plaćena i organizovana. Sad pošto USAID ne može više da plaća, sad će ići NED i još neke druge. Sad će preko njih da ih plaćaju. Samo u Srbiji će da se bave politikom. Do u detalje pratimo kako se obojena revolucija odigrava, i znamo da nemaju više šansu. Sad traže skidanje mog imuniteta, ja se nisam ni pozvao na imunitet. To je kad nemaju pojma sa životom. Nisu hteli da uče, već su hteli da blokiraju one koji žele da uče. Molim te mlade ljude da sednu i uče, da se ne blamiraju više. Proći će i taj 28. - rekao je Vučić.

Studentkinju Pravnog fakulteta nisu pustili na fakultet, predsednik kaže da ta vrsta nasilja ne može da prođe bez odgovornosti.

- Studenti u blokadi su oni koji sede u Pionirskom parku, ovo drugo nisu studenti to su blokaderi. Ta vrsta nasilja ne može da prođe bez odgovornosti. Ne možete da zabranite nikom da uđe na fakultet. Zabranili su zato što je plenum doneo odluku.Vidite da žive u virtualnom svetu, u svetu lajkova. Još ne razumeju da je sve gotovo, ne mogu da vide, ne čitaju, ne razumeju da je kraj. Što pre im objasnimo da je kraj biće bolje za tu decu da pokušaju da se vrate - rekao je predsednik.

Studentkinju Pravnog fakulteta nisu pustili na fakultet, predsednik kaže da ta vrsta nasilja ne može da prođe bez odgovornosti.

- Studenti u blokadi su oni koji sede u Pionirskom parku, ovo drugo nisu studenti to su blokaderi. Ta vrsta nasilja ne može da prođe bez odgovornosti. Ne možete da zabranite nikom da uđe na fakultet. Zabranili su zato što je plenum doneo odluku.Vidite da žive u virtualnom svetu, u svetu lajkova. Još ne razumeju da je sve gotovo, ne mogu da vide, ne čitaju, ne razumeju da je kraj. Što pre im objasnimo da je kraj biće bolje za tu decu da pokušaju da se vrate - rekao je predsednik.

Autor: Iva Besarabić Pink.rs/