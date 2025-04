'ĐILASOVA VLADA, TO JE JEDINO ŠTO ĆE DA TRAŽE' Vučić o blokaderima: Njihov zahtev je promena vlasti i obojena revolucija u skladu sa stranim zahtevima

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u dvodnevnoj poseti Bugarskoj, tokom koje učestvuje na sastanku šefova država i vlada u okviru Akaba procesa posvećenog Balkanu, gde se obratio medijima.

Na pitanje o planu blokadera za današnji dan, Vučić je rekao, da je suštinski, njihov zahtev promena vlasti i obojena revolucija.

- Oni imaju ozbiljnije planove tim povodom. Pošto nikome ne veruju, znaju da znamo za planove, sad ih ima nekolicina koja donosi odluku. Sada nećete verovati, bacaju kockicu, tu više nikakve suštine nema. Rekao sam da neće nikad biti dovoljno šta god uradio. Sve će se sveti da čujete u ponedeljak "Dajte nam Đilasovu vladu", to je jedino što će da traže. Zaboravili su na zvučni top, jer su svi potvrdili da ga nije bilo, onda će da traže ostavke lekara, jer slušaju Kurtijevog ministra iz Severne Makedonije, jer je to rekao Kurtijev potrčko, oni stopama Kurtijevog ministra tražiće ostavku lekara. Suštinski, njihov zahtev je promena vlasti i obojena revolucija u skladu sa stranim zahtevima. To će celoj javnosti biti jasno za 3 dana. Nijedno slovo nisam izmislio, govorio sam narodu istinu sve vreme. To će biti njihov zahtev. Neće biti nikakve prelazne vlade i kako stvari stoje biće formirana vlada u skladu sa ustavnim rokovima.

O čemu je sve predsednik govorio danas iz Bugarske, pročitajte u odvojenoj vesti.

Autor: Iva Besarabić