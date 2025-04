Vučić o formiranju nove vlade: SNS se dvoumi oko dva kandidata za mandatara, nadam se da će proces biti završen pre Velikog petka

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u dvodnevnoj poseti Bugarskoj.

- Imali smo večeru tzv. Kaba procesa, koji je osnova jordanski kralj Abdulah Drugi još 2016. godine. On je večeras i sutra sa nama - kazao je Vučić i najavio bilaterali sastanak sa predsednikom Bugarske.

- Zamoliću da Bugarska potvrdi učešće u Ekspu, već imamo potvrdu 87 zemalja - rekao je on.

Dodao je da je dugo razgovarao sa predsednicima Hrvatske, Crne Gore i Slovenije.

Što se bezbednosnih pitanja tiče, u uslovima potpunog geopolitičkog magnovenja, naravno da imamo problema, pogledajte situaciju u BiH i Republici Srpskoj, odluku Nemačke i Austrije da zabrane ulazak predsedniku Republike Srpske Dodiku, Viškoviću i Stevandiću, odnosi Beograda i Prištine, i mnoge druge stvari koje nisu tako jasno, do toga da globalni poredak sa novim taksama menja stvari, odnos Rusije i Ukrajine... Svaka reč je postala predmet ispitivanja i sagledavanja, strašno je važna uloga naše zemlje. Zato su nam važni mir i stabilnost. Vreme u kome živimo je najkomplikovanije u poslednjih 50-60 godina

- Što se tiče Trampovih tarifa, one su izračunate po nekom čudnom model. Oni računaju nivo robne razmene i kažu da Srbija ima 600 miliona suficita. On tih 600 miliona podeli sa ukupnom trgovinskom razmenom i onda kaže to je 74% i podeljeno sa dva to je 37%. Iz mnogo razloga je to čudno, ali siguran sam da ćemo o tome moći da razgovaramo sa našim američkim partnerima i Donaldom Trampom- rekao je Vučić, odgovarajući na pitanja novinara.

Uveren je da ćemo u naredna tri meseca problem rešiti.

Osvrnuo se i na proces formiranja nove vlade.

- U SNS se dvoume oko dva kandidata za mandatara, jedan je stranački, a drugi nije i mogao bi da dobije veću podršku, očekujem da me obaveste do sutra uveče, nadam se da će proces biti završen pre Velikog petka - rekao je predsednik Srbije i dodao:

Posle toga ću ja, uveren da imaju većinu, obavestiti javnost ko nam je mandatar, a onda ima desetak dana da predloži novu vladu i da ona bude izabrana. Nadam se da neće morati da bude 18, na Veliki petak

Tokom boravka, predsednik Vučić učestvovaće na sastanku šefova država i vlada u okviru Akaba procesa posvećenog Balkanu.

Takođe, Vučić će imati niz bilateralnih susreta sa zvaničnicima, među kojima su predsednik Republike Bugarske Rumen Radev i kralj Abdulah II od Jordana.

Takođe, Vučić će imati niz bilateralnih susreta sa zvaničnicima, među kojima su predsednik Republike Bugarske Rumen Radev i kralj Abdulah II od Jordana.

Autor: Snežana Milovanov