'SUTRA ĆU SE OBRATITI NACIJI! SAOPŠTIĆU IME MANDATARA' Vučić iz Bugarske: Situacija u BiH ozbiljna, Srbija neće učestvovati u hapšenju Dodika!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u dvodnevnoj poseti Bugarskoj, tokom koje učestvuje na sastanku šefova država i vlada u okviru Akaba procesa posvećenog Balkanu.

- Akaba proces je ustanovljen 2016. godine, danas sam razgovarao sa kraljem Jordana, očekujem unapređenje odnosa, da otvorimo ambasadu u Jordanu. Sa Rumenom Radevim sam imao dugačku bilateralu. Kralj mi je potvrdio da će Jordan učestvovati na EXPO. Gospođa Cvijanović je govorila o situaciji u BiH. Želim da iskoristim priliku da čestitam 4. april kao Dan studenata - rekao je Vučić pa nastavio:

- Najverovatnije ću sutra da se obratim naciji, kada ću reći ime mandatara. Govoriću o tome. Situacija u BiH, iz mog ugla posmatrano i zahvaljujući lošoj reakciji, onoga što nazivamo međunarodna zajednica, izmiče kontroli. Nisam siguran u kom smeru to dalje ide. Brine me činjenica, razgovarajući sa predstavnicima EU, NATO, Englezi su bili u poseti, shvatio sam da niko ne želi kompromisna rešenja, svi žele konačni obračun sa Dodikom. Teško vreme za naš narod. Jučerašnje odluke Austrije i Nemačke da zabrane ulazak Dodiku, uslediće i druge zemlje. To samo stvari komplikuje umesto da se rešavaju. Pretnja SDA, koja pripada najvećoj političkoj partiji bošnjaka i muslimana u BiH, kažu da moramo da pucamo jedni na druge, na to niko neće ni da reaguje, smatraju potpuno normalnim. Toliko je zlokobna da izražavam strah od tako neodgovornih, neozbiljnih i zastrašujućih izjava u nadi da će biti pameti da se to prevaziđe - rekao je Vučić.



Tužilaštvo u Beogradu pokrenulo postupak protiv Dodika

- Tužilaštvo za organizovani kriminal, ne želim da komentarišem njihov rad. Interesantno je da je zahtev policiji, UKP, SBPOK, za ispitivanje Dodika stigao baš u ovom trenutku. Kad pričate o protestima da pitate pojedine muftije, sveštenike, imame, da ih pitate ko iz zapadnih ambasada traži da podržite proteste i priključi se protestima, kako i na koji način se to traži od njih. Bilo bi zanimljivo da vidite kuda tragovi vode. Srbija neće učestvovati u progonu, hapšenju ili bilo čemu sločnom Milorada Dodika. Sramota nek padne na lice i obraz onih koji su toliko uplašeni za donji deo leđa, da su u stanju da sve urade protiv svog naroda - dodao je predsednik Srbije.

Blokada Javnog servisa

- Imaju ozbiljnije planove. Pošto nigde nikome ne veruju, znaju da mi znamo za planove. Nema poverenja između njih, sad ih nekolicina donosi odluku, bacaju kockicu. Tada sam ispunjavajući njihov ezahteve rekao da neće biti dovoljno nikada, šta god uradili. I sve će se svesti na to da u ponedeljak, utorak čujemo dajte nam Đilasovu vladu. To je jedino što će da traže. Zaboravili su na zvučni top, jer ga nije ni bilo, tražiće ostavke lekara... Slobodno tražite moju ostavku, nisu lekari krivi. Nemojte da smetnete sa uma da vi tražite ostavku koji ste taj dan vrištali ispred KC dok su im životi bili ugroženi. Njihov zahtev je promena vlasti i obojena revolucija u skladu sa stranim nalozima i to će celoj javnosti biti jasno u roku od tri dana. Nijedno slovo nisam izmislio, ništa nisam slagao, to će biti njihov zahtev. Kao što sam 14. marta saopštio, neće biti prelazne vlade i kako stvari stoje biće formirana u skladu sa ustavom i rokovima - rekao je predsednik.

Predsednik Vučić se susreo sa kraljem Jordana Abdulom II i predsednikom Bugarske Rumenom Radevim pred početak Akaba procesa posvećenog Balkanu.

Autor: D.B.