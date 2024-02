BRNABIĆ ODGOVORILA ROTU: Takva očigledna pristrasnost ne samo da vas zaslepljuje, već vas diskredituje! SRAMOTA!

Rot je na društvenoj mreži napisao da Srbija "sve više i više liči na autoritarni režim" i upitao Ameriku i Evropsku uniju da li je još negde slična situacija!

Ipak, predsednica Vlade Srbije odgovorila mu je rekavši da je u pitanju lažna vest.

- Ovako to izgleda kada vas pristrasnost zaslepi. Mihael Rot je nekada bio jedan od onih političara koji dvostruko, ili čak trostruko proveravali informacije pre nego što ih objave (ili podele). Onda je njegova pristrasnost prema Srbiji i Aleksandru Vučiću postala toliko jaka i očigledna da je počeo da veruje u sve što odgovara njegovom pogledu na stvarnost. Otuda i tvit ispod koji predstavlja školski primer lažnih vesti i kampanje dezinformacija. Sramota - napisala je Brnabić.

This is what it looks like when bias blinds you. @MiRo_SPD used to be one of those politicians who would double, or even triple, check information before publishing (or sharing) it. Then his bias towards Serbia and @avucic became so strong and evident that he started believing in… https://t.co/4DTyQCps1S