Snimak Mihaela Rota i kako izgleda kada vas pristrasnost zaslepi

Mihael Rot je nekada bio jedan od onih političara koji dvostruko, ili čak trostruko proveravali informacije pre nego što ih objave (ili podele). Onda je njegova pristrasnost prema Srbiji i Aleksandru Vučiću postala toliko jaka i očigledna da je počeo da veruje u sve što odgovara njegovom pogledu na stvarnost, napisala je Ana Brnabić na svom X profilu.

- Otuda i tvit ispod koji predstavlja školski primer lažnih vesti i kampanje dezinformacija. Sramota, dodala je ona.

This is what it looks like when bias blinds you. @MiRo_SPD used to be one of those politicians who would double, or even triple, check information before publishing (or sharing) it. Then his bias towards Serbia and @avucic became so strong and evident that he started believing in… https://t.co/4DTyQCps1S