Vučević o sednici Skupštine Beograda: Bilo bi dobro da dobijemo gradsku vlast, ali ako nema apsolutnog legitimiteta idemo na nove izbore

Ministar odbrane i potpredsednik Vlade Miloš Vučević istakao je danas za Javni servis da bi za Grad Beograd bilo dobro da Grad Beograd dobije vlast kako bi se ipratili svi gradski i nacionalni projekti.

- Videćemo da li će danas biti kvoruma, da li postoji volja da se izaberu skupštinski organi ili ćemo ostaviti za 3. mart. Ako ne bude političke volje i pitanje legaliteta i punog legitimiteta ići ćemo na nove izbore. Neće to biti kraj sveta. Mislimo da bi za Grad Veograd bilo dobro da dobije gradsku vlast da bi se pratili svi gradski i nacionalni projekti. Ali, ako nema apsolutnog legitimiteta idemo na nove izbore. Predsednik republike je rekao da je apsolutno legalna i prilično legitimna, ali institira se sa naše strane da to dato bude maksimalni legitimitet se svi oni koji bi podržali većinu da se ne bave zbrajanjem broja mandata, nego da imaju jasnu političku volju da hoće da čine tu većinu koja vodi Grad Beograd. Kada postoji politička volja da predstavljaju Beograđane. Svi drugi koji bi se našli kao naša konkurencija formirači bi već danas skupštinuu. Nemojte da sumnjate na to. To smo videli 2008. godine, na gradskom nivou, kada je isti taj Dragan Đilas pritiskao SPS i tražio da raskine koaliciju sa SRS i napravi politički blud. Danas postoje neke druge zakonomernosti na političkoj sceni. Nije pitanje geometrije, pitanje je politike. Ako bude potpunog konsenzusa, pitanja legitimiteta, biće konstitutisana nova skupštinska većina, ako ne bude idemo na nove izbore u zakonom predviđenim rokovima, koji kaže od 45 do 60 dana - istakao je Vučević.

On je naglasio da su za republičku skupštinu stvari izvesnije i da je pitanje samo kada će biti nastavljena sednica u nedeljama pred nama kada se postigne politički dogovor.

-To nas čeka u relativno kratkom vremenu, ništa ne treba raditi na silu. Nije zakonodavac slučajno predvideo rokove. Oko Skupštine Srbije će biti dogovora.

