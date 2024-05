Vučević: Ponosni smo na projekat "Beograd na vodi"

Mandatar za sastav Vlade Srbije Miloš Vučević izjavio je danas da su u vladajućoj koaliciji ponosni na projekat "Beograd na vodi", da se raduju nastavku njegovog razvoja i da smatraju da je on od koristi ne samo za glavni grad, nego i za celu Srbiju.

"I ne vidim zašto briga i nervoza oko cene kvadratnog metra stambenog ili poslovnog prostora tamo. To je pitanje tržišta i to je pitanje za one koji investiraju. Tržište diktira i cenu kvadratnog metra i ponudu, odnosno potražnju. Nigde nisam svatio i nisam našao vezu između cene noćenja u jednom hotelu i minimalne zarade", rekao je Vučević na sednici Skupštine Srbije odgovarajući Dobrici Veselinoviću iz Zeleno-levog fronta koji je rekao da se vlast ponosti time što stambeni kvadrat na "Begradu na vodi" košta 10.000 evra, a noć u hotelu u "Beogradu na vodi" 450 evra, što je, kako je istakao Veselinović, više nego minimalna zarada.

Vučević je rekao da je to osnov kapitalizma, za koji su se građani Srbije, kako je rekao, opredelili 5. oktobra.

"To je pitanje za one klijente koji mogu to sebi da priušte, a na državi je da podiže ekonomski standard, da raste standard, da budu veće plate i penzije, da bude veća minimalna zarada", poručio je Vučević.

On je dodao da, ako ima klijenata za taj hotel, to je dobro, a ako nema, snosiće odgovornosti i poslovne konsekvence investitor koji je ulagao u taj hotel.

"Što to vas nervira i što to vas muči. Državu interesuje da li su plaćeni porezi, državu interesuje da li oni koji grade plate doprinos za opremanje, državu interesuje da li se neko novi zaposlio. Država iz toga, iz tih prihoda podiže i stvara uslove za rast, platu i penziju", istakao je Vučević.

Na optužbe Veselinovića da stvaraju državu nejednakosti u kojoj se bogati još više bogate, Vučević je odgovorio da je sociološki i politički interesantno da opozicija najviše glasova dobija tamo gde živi najbogatiji sloj stanovništva u Srbiji.

"Baš tamo vaša politička opcija dobija najveći broj glasova. A nama spočitavate da smo oni koji od bogatih prave bogatije, a od siromašnih siromašne", rekao je Vučević.

Što se tiče optužbi Veselinovića na fudbalski klub OFK Beograd, Vučević je rekao da je taj klub pre nekoliko godina bio pred gašenjem, a da je sada na pragu ulaska u Superligu.

"OFK Beograd je tražio od Fudbalskog saveza Srbije da narednu sezonu igra u Zaječaru na novom stadionu, kako bi se rekonstruisao Omladinski stadion na Karaburmi", rekao je Vučević.

Poslanik Srpske napredne stranke Vladimir Orlić rekao je da je nova vlada vlada kontinuiteta i da će upravo zato dobiti najsnažniju moguću podršku.

"Očekujemo od vaše vlade da upravo tu politiku vodi, da je vodi zajedno sa predsednikom Republike Aleksandrom Vučićem, koji je i tvorac i lider upravo te politike slobodne i uspešne Srbije. Živite za Srbiju svakoga dana, radite naporno i posvećeno za nju, borite se neštedimice za nju svakoga dana i uveren sam, biće i vaša vlada na visini svog istorijskog zadatka i učiniće ponosnim ne samo sve nas koji ćemo za nju da glasamo, učiniće ponosnim i celu Srbiju", rekao je Orlić.

Poslanik Nove Demokratske stranke Srbije Predrag Marsenić rekao je da ovo vlada kontinuiteta, ali "pogrešne politike".

On je Vučeviću rekao da je trebalo više pažnje da posveti Poglavlju 35 i da objasni građanima šta to znači vezano za priznanje tzv. Kosova.

Naveo je i da je ta stranka predložila zakon o dodatnom oporezivanju kladionica i banaka, a kritikovao je i to što se, kako je rekao, država zadužuje.

Dragan Delić iz poslaničke grupe Srbija centar rekao je da prethodna vlada nije jasno imala definisane prioritete.

"U temelju svakog razvojnog, progresivnog, zdravorazumskog i humanog društva nalazi se pozitivan prirodni priraštaj, plodonosno i plodotvorno obrazovanje i narodno zdravlje, ili kako anglosaksonci kažu, javno zdravlje", rekao je Delić.