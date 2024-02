VULETIĆ: Ukoliko dođe do NOVIH izbora oni se neće ticati samo Beograda, već će imati jednu ŠIRU političku dimenziju!

Sociolog Vladimir Vuletić je govoreći o mogućnosti održavanja novih beogradskih izbora, rekao danas da ukoliko koalicija "Mi-glas iz naroda" na čelu sa Branimirom Nestorovićem ne prihvati da uđe u gradsku vlast, u tom slučaju će Beograđani imati nove izbore.

"Ukoliko Nestorović i koalicija "Mi-glas iz naroda" kolektivno ne prihvati da podrži ili da uđe u gradsku vlast tada ćemo imati nove izvore. I ono što se odmah postavlja kao pitanje jeste šta ukoliko budemo imali sličnu raspodelu karata. Nema sumnje da je sada jasno da ni koalicija SNS-SPS, ni koalicija "Srbija protiv nasilja" sa novim DSS-om zapravo ne mogu da osvoje većinu", izjavio je Vuletić.

Prema njegovim rečima, veoma je teško da bi opozicija na sledećim izborima mogla da osvoji većinu.

"E sad, da li će se dešavati nešto drugo, da li će se praviti neke druge predizborne koalicije, da li će se i na koji način pojaviti neke nove ličnosti i nova lica koja bi mogla da daju taj kvalitet da jedna od dve strane uspe da dobije većinu nezavisno od nekih manjih stranaka, to je ono što ostaje da se vidi i to će zavisiti od ljudi koji vode te stranke, od njihovih strategija", ukazao je Vuletić.

On je dodao da je čitava atmosfera koja je stvorena nakon izbora u decembru, ukazuje na to da ukoliko dođe do novih izbora oni se neće ticati samo Beograda, već će imati jednu širu političku dimenziju.

Na pitanje da li će koalicija "Srbija protiv nasilja" održati jedinstvo na novim izborima, Vuletić je ocenio da će ova koalicija opstati do održavanja novih beogradskih izbora.

"Bilo bi jako teško bilo kome od političara iz koalicija 'Srbija protiv nasilja' da iz nje izađe, bili bi optuženi za saradnju sa SNS-om. Teško mi je da zamislim da će bilo ko napustiti tu koaliciju, koja daleko od toga da je programska ili principijalna koalicija", objasnio je Vuletić.

Vuletić je naveo da će se, prema njegovom mišljenju, kao prvi kandidat opozicije pojaviti predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Đilas.

"I ono što mi se sada čini na osnovu svega onoga što se dešava u opoziciji je da bi verovatno na novim beogradskim izborima kao prvi čovek izašao Đilas umesto sadašnjeg kandidata koji je bio zaista slab, to bi bila politička karta sa kojom bi opozicija izašla na izbore", rekao je Vuletić.