ŽIVIMO U VREMENU PREPORODA SRBIJE! Oberknežević za Pink: Kada odete u bilo koji kraj zemlje vidite da se nešto radi

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je u gostovanju na Javnom servisu da je Pokret za narod i državu, koji je najavio, važan kako bi se sačuvala zemlja i kako se ne bi pokleklo po pitanju Kosova, a pre svega, po pitanju članstva Prištine u Ujedinjenim nacijama.

Borko Kašanski, urednik političke rubrike u Srpskom telegrafu, rekao je za Pink da je najviše pažnje posvetio ekonomskom delu predsednikovog izlaganja.

Kako je rekao planovi su zaista ambiciozni i nije ih lako realizovati.

Na to da je BIRODI dostavio Javnom servisu sugestije za pitanja večeras Vučiću, Kašanski je rekao da ja Vučić poznat po tome da na konferencijama insistra da se da reč nekima iz opozicionih medija tj. Šolakovih i spreman je da odgovori na svako pitanje, verovatno je i odgovorio na neka od tih pitanja.

Nebojša Oberknežević iz Centra društvenu stabilnost rekao je da mu se dosta svidelo objašnjenje samog EXPO-a, da to košta oko 2,5 milijarde evra i da će to biti značajno za celu Srbiju od severa do juga i da će svi ljudi i oni koji žive u ruralnim sredinama osetiti.

- Ja moram da se pohvalim dolazim iz jedog sela Boka iz opštine Sečanj i nama su projektanti već došli u vezi izgradenje potpuno nove osnovne škole, koja je jedna od devet škola koja se zbog samog EXPO-a i zapravo radi - kaže Oberknežević.

On dodaje i da mu se jako dopala priča oko rudarstva litijuma i kaže da treba dati maksimalnu podršku predsedniku i da treba sva struka da se uključi u tu temu.

Kako je rekao projekat treba od početka da se objašnjava ljudima.

Oberknežević je rekao da živimo u vremenu preporoda Srbije od 2012. godine pa do danas.

- To nije neka floskula koju svako jutro spominjemo, vi primećujete kada odete u bilo koji kraj zemlje da se nešto razvija da se nešto dešava samo onaj ko ne želi da pogleda on to neće videti - kaže Oberknežević.

On dodaje da svi ljudi koji vrše pritisak i negativnu selekciju komentara na konto imena Aleksandra Vučića, možda su nekada bili u prilici da imaju vlast pa nisu ni jedan promil uspeli da učine.