Terzić: Miloš Jovanović se služi interesima Kurtija

Miloš Jovanović kao desno krilo beogradske drugosrbijanštine, sprovodi jadnu autošovinističku politiku Dragana Đilasa, i shodno tome ravna svoje stavove prema onome što misle antisrbi poput Šolaka, Šidera i Viole fon Кramon, izjavio je Miloš Terzić, član Predsedništva Srpske napredne stranke.

- Na taj način Jovanović kroz svoj lažni patriotizam i fasadnu brigu za КiM, svesno daje municiju i služi interesima Aljbina Кurtija i to po licenci Đilasovog prijatelja i najboljeg korumpiranog potrčka albanske mafije, Boba Menendeza, pred kojim su puzali njegovi koalicioni partneri Marinika i Borislav Stefanović tražeći sankcije za Srbiju- kaže Terzić io dodaje:

- Na konsultacije kod predsednika sopstvene države neće, ali zato redovne konsultacije sa političkom komesarima stranih ambasada koji lobiraju za nezavisnost lažne države i kojima smeta srpska suverena, nezavisna i slobodarsku politika koju sprovodi Aleksandar Vučić, ne sme ni da pomisli da odbije. Na tim sastancima komesari srbofobnih ambasada, Jovanoviću izdaju naloge šta da radi i kako da postupa, ruku pod ruku sa Draganom Đilasom koji je sa papozicije vlasti kao rešenje za КiM predlagao iseljavanje Srba iz naše južne pokrajine - navodi on.

- Očigledno je da su Miloša Jovanovića stranci ubedili da je on nekakva beogradska elita i da će mu obezbediti redovna gostovanja na tajkunskim televizijama pod kontrolom Đilasa i Šolaka, kako bi se on pravio lep i pametan, ali pod uslovom da ne pominje i ne brani Pavlinu, srpsko dete sa КiM koju napadaju novinari N1 i Nove S, već da isključivo napada Vučića i to za pogubne potpise i jezive antidržavne i protivustavno odluke Borka Stefanovića iz 2011. godine, sa kojim je svojevremeno sa pozicije vlasti i moći išao da moljaka po stranim ambasadama sa ciljem da se jednostrana odluka o nezavisnosti lažne države odloži, samo kako bi svom šefu Đilasu obezbedili još četiri godine pljačke- kaže Terzić.

On navodi da greške političkih bandita iz DOS-a koji su ponovo na okupu i koji danima nariču za Navaljnim i ponovo lešinare nad pitanjem КiM, ispravio je upravo Aleksandar Vučić i promenio sliku o Srbiji u UN gde sada imamo većinu zemalja koje ne priznaju lažnu državu.

- I dok on stoji rame uz rame sa onima koji se pognute glave ulaguju najgorim antisrbima iz Evropskog parlamenta, Vučić potura svoja leđa i svim silama brani Srbe sa КiM od Viole, Đilasa i svih onih koji ih kriminalizuju i žele i progone kao zveri - dodaje on.

- A što se Republike Srpske tiče, to mu je bolje da ne pominje, jer je pod zastavom Evromajdana na skupu koji organizuju najgori petokolonaški mrzitelji Republike Srpske svojim prisustvom rekao apsolutno sve. I dok šalje svoje stranačke prvake u emisije kod Vidojkovića koji ne propušta priliku da opsuje SPC i majku Vučiću, možemo samo da mu poručiomo da je narod prepoznao njegov lažni patriotizam, licemerje i da je potpuno jasno da je svaka podrška Milošu Jovanoviću isključivo podrška za petokolonaše koji se dodvroravaju briselskim birokratama i pune Đilasove i Šolakove džepove - stoji u saopštenju.