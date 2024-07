Terzić: Boli ih to što je Srbija snažnija

Miloš Terzić, član Predsedništva Srpske napredne stranke, rekao je da predstavnici desnog političkog krila Dragana Đilasa i najbolji saradnici političkih komesara srbofobnih ambasada koje predvodi, kako je istakao, Miloš Jovanović i Novi DSS zajedno rade na zaustavljanju daljeg ekonomskog napretka Srbije.

- Odavno je poznato da oni stav i mišljenje nemaju, već da po isto idu kod stranaca ili im oni dolaze u centralu stranke, kako bi im izdali direktive i dali instrukcije za političko delovanje - rekao je Terzić i dodao:

- Tako i sada, jer sve što je dobro za Srbiju to je loše za njih i obrnuto. Već su ušli u istoriju političkog beščašća dok su nakon tragedija u Ribnikaru i okolini Mladenovca ruku pod ruku šetali Beogradom i rušili svoju državu sa hrvatskim vijećnicima, Alijinim snajperistima i Kurtijevim korpama poput Rade Trajković.

Prema terzićevim rečima, nedostaje im onaj period kada su iz pozicije vlasti narodu skidali kožu sa leđa vređajući nacionalno dostojanstvo našeg naroda, i to dok su trgovali srpskim nacionalnim interesima, tabajući stazu nezavisnosti lažne države, a sve po licenci stranaca koji su ih 5. oktobra doveli na vlast kako bi uništili Srbiju.

- Sada jurišaju na Vučića udruženi u koaliciju sa Brajanom Brkovićem, a svoje stavove ravnaju prema stavovima lažnih ekologa i deklarisanih srbomrzaca iz EU koji ne žele da vide velike razvojne projekte u našoj zemlji, a koji će nam omogućiti da dalje snažimo Srbiju ekonomski, politički i vojno - istakao je Terzić i dodao:

- Sve ih zajedno najviše boli to što je Srbija sada zahvaljujući Aleksandru Vučiću neuporedivo snažnija nego što je to bio slučaj kada su Miloš Jovanović i njegov DSS potpomognuti Srđom Popovićem i ostalim društvenim škartom iz "Otpora" sistematski kastrirali srpski faktor na Balkanu, ostavivši nas bez armije, industrije i izlaza na more.

- U principu, potrebno je raditi sve suprotno od onoga što kaže i radi Miloš Jovanović i Novi DSS i uspeh će Srbiji biti zagarantovan - zaključio je Terzić.

Autor: P. J.