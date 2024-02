Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje svečanom otvaranju nove fabrike kompanije Nestle za proizvodnju obroka na biljnoj bazi u Beogradu.

OBRAĆANJE PREDSEDNIKA VUČIĆA

- Slučajno na sajtu Nestle našao sam knjigu o osnivaču kompanije, reč je o čoveku koji prelazi preko svih prepreka i udara temelje svetskog giganta. Na početku je sve bilo protiv njega, sem etike i posvećenosti. Takav čovek treba da predstavlja uzor i nama. Njegova vizija je ostvarena kroz popularne proizvode, voljene širom sveta - rekao je predsednik na početku obraćanja.

Pre dve godine smo došli da otvorimo radove, ali je Švajcarska preciznost i srpski radnici su uradili nešto dobro, kvalitetno i precizno, dodao je Vučić.

- Švajcarska preciznost, dobri srpski radnici, marljivi, uradili smo nešto u šta smo mogli i da sumnjamo da će biti dobro, precizno i na vreme urađeno. Napravili su modernu fabriku, 220 zaposlenih, ljudi su ovde zadovoljni.

- Video sam nasmejane ljude, srećne zadovoljne, koji veruju u budućnost u kompaniji Nestle - dodao je predsednik.

- Ono što hoću da kažem da kompanija Nestle nije tražila nikakve podsticaje- rekao je Vučić.

- Kompanija nije tražila finansijski podstrek od države Srbije i ja sam najsrećniji kada je to tako. Najviše volim kada neko drugi plati, rekao je VUčić, pa dodao da bi Srbija učestvovala da su tražili.

- Mi u Srbiji imamo problem sa fabrikama za proizvodnju hrane i sve smo ih izgubili devedesetih. Danas tu upravo dajemo najveće subvencije, a nemamo kome da ih damo. Svi oni, koji žele da učestvuju, Srbija je spremna, od soje, do svake druge vrste povrća, voća, da ne izvozimo samo jabuke i maline. Da umemo da napravimo kompot od kajsija, breskvi, to Srbiji treba. U Valjevu, Kosjeriću, Knjaževcu i svim drugim delovima, treba nam to i možete da računate na podršku države. Hvala vam što ste izabrali Srbiju. Mnogo sam srećan kad vidim radnike koji ovde rade i koji su zadovoljni.

- Ovo je nešto što pravi razliku. Želimo da privučemo još mnogo švajcardskih kompanija da ulažu u našu zemlju. Hvala vam što našu zemlju i naše radnike predstavljate na najbolji mogući način. Čitav ovaj kraj, a sad dolazi i EXPO, ceo ovaj deo izgledaće potpuno drugačije i neuporedivo modernije. Nadam se da će i kompanija Nestle iskoristiti tu priliku. Hvala na 83 miliona evra, da uložite još 100, čak i da tražite nešto od nas, a bolje da ne tražite. Želim vam puno uspeha. Živela Srbija - rekao je predsednik.

Ambasador Švajcarske u Srbiji Urs Šmid rekao je da Nestle u Srbiji zapošljava više od 1.700 ljudi.

- Sećam se moje sreće, pre dve godine, kada sam bio ovde na završetku izgradnje prve fabrike i danas smo ovde da obeležimo otvaranje. Želim da čestitam kompaniji Nestle na uspešnom poslovanju u Srbiji i što zapošljava više od 1.700 zaposlenih. Sve veća je potražnja za ovakvim proizvodima i Nestle je odlučio da u Surčinu izgradi pionirski poduhvat.

Direktor kompanije Nestle za jugoistočno evropsko tržište Alesandro Zaneli, rekao je na otvaranju da je ovo važna investicija za Surčin.

- Danas smo veoma uzbuđeni i ponosni što smo ovde. Proslavljamo važan trenutak u investicijama. Ovo je samo jedan element u našem putovanju. Važan je trenutak za Surčin. Još jedna fabrika koja je posvećena budućnosti. Milione koje smo uložili u ovu fabriku samo su deo investicija koje planiramo u Nestle Srbija. Važno je da pokažemo održivost i da održimo praksu sa čitavom mrežom dobavljača - rekao je on.

- Logistički smo na važnom mestu, u srcu Evrope smo, vrlo dobro povezani sa partnerstvima za dalji razvoj projekata. Ovo je jedan trenutak, a biće ih još - rekao je on.

Prisutnima se obratila i generalna direktorka kompanije za Nestle Srbija, Crna Gora, Severna Makedonija Marjana Davidović.

- Želimo da namirnice uzgajamo lokalno, da ih preradimo i izvezemo na tržište EU. Ova fabrika je ekološka, i u ovu fabriku smo investirali preko 80 miliona evra. Sve to ne bi bilo moguće bez naših zaposlenih, Vlade Srbije, ministarstva, i partnera - rekla je ona.

Kako kaže, svakog dana je preko 2.000 zaposlenih radilo na otvaranju fabrike, svakodnevno.

- Ovo je sam početak daljeg širenja naše kompanije. Ovim projektom smo obezbedili 220 novih radnih mesta - dodala je Davidović.

- Mnogo lepo izgleda, važno je da je sada ovo u Srbiji, trebalo bi da se prodaje još više. Je l' to skuplje ili jeftinije od mesa? - rekao je Vučić na šta je dobio odgovor da je jeftinije.

- Ja sam se pitao ko to jede kod nas - rekao je predsednik komentarišući veganske proizvode koji će se u ovoj fabrici proizvoditi.

Kako su predstavnici kompanije objasnili, ovi proizvodi se više izvoze, ali su takođe idealni za post.

- Kod nas je u povoju, u Evropi je daleko razvijenije. Većina proizvoda ide u izvoz - navode iz fabrike.

- Ove mašine izgledaju čudesno i mnogo sam srećan kada to vidim u našoj zemlji Pretpostavljam da ljudi na zapadu ovo vole - rekao je Vučić na otvranju fabrike.

Predsednika je tokom obilaska, zanimalo odakle su mašine, kao i da li ima potraženje za veganskim proizvodima u Srbiji.

Kako su predstavnici kompanije objasnili, ovi proizvodi se više izvoze, ali su takođe idealni za post.

Kako je navedeno, kroz novu investiciju u fabriku u Surčinu, kompanija Nestle nastavlja da ulaže u srpsku privredu i ljude, istovremeno brinući o prirodnom okruženju zajednice u kojoj posluje.

Na ovaj način kompanija ostaje posvećena održivom poslovanju, obuhvatajući primenu najnaprednijih tehnologija proizvodnje, korišćenje obnovljive energije i efikasno upravljanje otpadom, navodi se u saopštenju.

Izgradnjom fabrike za proizvodnju asortimana na biljnoj bazi, brenda Garden Gourmet, Nestle ističe da je proširio asortiman proizvoda vrhunskog kvaliteta, ostajući dosledan globalnim ciljevima u očuvanju prirode i borbi protiv klimatskih promena.

Kompanija Nestle je ranije saopštila da će u novu fabriku hrane na biljnoj bazi u Surčinu uložiti 67 miliona švajcarskih franaka i da će se ona prostirati na 18.440 kvadratnih metara, kao i zaposliti 330 radnika i imati proizvodni kapacitet od 12.000 tona godišnje.

Najavljeno je da će proizvodi iz novog pogona biti plasirani na tržišta Francuske, Nemačke, Holandije, Italije, Španije i Velike Britanije.

Kompanija je navela da će proširiti mrežu lokalnih dobavljača, u nameri da nastavi da podržava lokalnu ekonomiju.

Nestle je 2012. godine preuzeo fabriku Centroproizvoda u Surčinu i u njoj nastavio proizvodnju omiljenog srpskog brenda "C" i započeo proizvodnju iz asortimana svetski poznatih marki Tomi, Magi i Nestle Profesional koje izvozi u više od 40 zemalja sveta.