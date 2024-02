BRNABIĆ: U Tirani postignut veliki diplomatski uspeh, potvrđen SUVERENITET SRBIJE

Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da je u završnoj deklaraciji samita zemalja Jugoistočne Evrope i Ukrajine na insistiranje predsednika Srbije Aleksandra Vučića izbačen termin "zemlja", čime je, kako je rekla, potvrđen suverenitet Srbije i postignut veliki diplomatski uspeh.

"Da to nije bilo prihvaćeno, onda bi se naša autonomna pokrajina Kosovo i Metohija tamo pojavljivala kao zemlja učesnica samita. Na tome je predsednik Aleksandar Vučić insistirao i izdejstvovao da se to promeni, da se taj deo izbaci. Mi smo tako u jednom izuzetno važnom danu na jednom izuzetno važnom samitu iz svih dokumenata i deklaracija praktično to izbacili i potvrdili naš suverenitet", rekla je Brnabić.

Ona je istakla da je to "ogromna stvar u teškim okolnostima".

Pored toga, dodala je da je, zahvaljujući Vučiću, izbačena formulacija o neophodnosti uvođenja sankcija Ruskoj Federaciji, kao i deo o malignom ruskom uticaju.

"Mi zaista ne vidimo maligni ruski uticaj u Srbiji, ni na Zapadnom Balkanu. Ali ako pričate o malignim uticajima stranih država, onda svakako možete da razgovarate o malignim uticajima različitih stranih država", istakla je premijerka na TV Prva.

Prema njenim rečima, izbacivanje tih delova i formulacija iz deklaracije predstavlja veliki diplomatski uspeh Srbije.

Dodala je da to ukazuje na "ogromnu hrabrost" predsednika Vučića.

"Da vi pred takvim skupom kažete: 'Ovo je nešto što je neprihvatljivo za nas i mi se sa tim nećemo usaglasiti' i da se to usvoji - to nije lako. Rekla bih da je ovo jedna jedna od najtežih stvari koje on uspeo da uradi u poslednje vreme", rekla je Brnabić.