Orlić: Šta bi? Danas tajkunska bulumenta nije proglasila 'pobedu' u Skupštini grada?

Potpredsednik Glavnog odbora Srpske napredne stranke Vladimir Orlić oglasio se nakon što je sednica Skupštine grada Beograda odložena za 3. mart, a danima pre toga tajkunska opozicija je najavljivala haos na istoj toj sednici.

- Gospodin Fila će odložiti Skupštinu za dva dana, do 3. marta do kada je poslednji rok za konstituisanje, naši odbornici se tamo neće pojaviti, da bi on imao osnov da je odloži - rekao je predsednik Privremenog organa i kandidat SNS za gradonačelnika Beograda Aleksandar Šapić.

Orlić je imao par pitanja za tajkunsku opoziciju.

"Šta bi? Danas tajkunska bulumenta nije proglasila "pobedu" u Skupštini Bg? Jer su prošli put "pobedili" jedino u tome što su Tomi Fili uzeli stolicu, a danas on bio brži? Ili im izveštaj ODIHR nešto spustio elan? Bitno da su došli i njihovi poslanici.. Da se upišu za troškove?", napisao je Vladimir Orlić.

Шта би? Данас тајкунска булумента није прогласила "победу" у Скупштини Бг? Јер су прошли пут "победили" једино у томе што су Томи Фили узели столицу, а данас он био бржи? Или им извештај ОДИХР нешто спустио елан?..



Битно да су дошли и њихови посланици.. Да се упишу за трошкове? — Др Владимир Орлић (@Vladimir_Orlic) 01. март 2024.

