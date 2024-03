'MOJ DRAGI GOSPODINE ROT, DEMOKRATIJA NE FUNKCIONIŠE TAKO' - Premijerka Brnabić održala lekciju Nemcima - NISU PRIMENILI NIŠTA

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić odgovorila je na optužbe predsednika spoljnopolitičkog odbora nemačkog Bundestaga Mihaela Rota, i podsetila ga da Nemačka nije primenila nijednu preporuku ODIHR-a.

Poruku premijerke koju je objavila na društvenoj mreži X prenosimo u celosti:

- Dragi Mihael Rot i Ministarstvo spoljnih poslova Nemačke, umesto da delite svaku svoju misao o poslovima drugih zemalja, i umesto da dajete sebi pravo da delite savete drugima, zašto ne biste zajedno sa drugim nemačkim institucijama primenili preporuke koje vam je ODIHR uputio.

Čini se da niste implementirali nijednu od 2017 godine! Moj dragi gospodine Rot, demokratija ne funkcioniše na takav način!

Sa druge strane, Srbija je u proteklih 7 godina u potpunosti ili delimično primenila 54 preporuke. Kao rezultat toga, u poslednjem izveštaju ODIHR-a imamo manje preporuka nego u prošlom. Sa druge strane, Nemačka sada ima čak dva puta više preporuka u odnosu na prethodnih izveštaj. Ovaj trend je prilično zabrinjavajuć.

Dear @MiRo_SPD and @GermanyDiplo, instead of sharing your each and every thought on other countries' business, and instead of allowing yourself liberty to share patronizing advice to others, why don't you, along with other German institutions, implement recommendations which… https://t.co/hpxNXY9O9l pic.twitter.com/IaNLvmPUmc