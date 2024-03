JEDINSTVO I SLOGA SU NAJVAŽNIJI! Ministar Mali: Glavni cilj nivo BDP od 100 MILIJARDI!

Ministar finansija Siniša Mali istakao je da se trenutno nalazimo u jednoj od najvećih svetskih kriza, koja je poremetila globalno ekonomsko tržište.

- Uprkos svemu tome, svaki indikator naše ekonomije je apsolutno pozitivan. I to ne kažu Mali ili Vučić, već MMF i sve ostale međunarodne institucije - kaže on.

Mali navodi da je naš BDP rastao 2,5 odsto prošle godine, dok su veće ekonomije poput Nemačke bile u recesiji.

- Raste bogatstvo naše zemlje. Do 2027. sa projektom Skok u budućnost hoćemo da dostignemo nivo BDP od 100 milijardi evra. Zamislite Srbiju koja sve što proizvede 100 milijardi evra, sa 33 milijarde pre nekoliko godina. I to uz sve pomoći države, sećate se kada je korona krenula. Javni dug je u granicama Mastrihta, čak i ispod 52 odsto, a prosek evrozone je 80-90 odsto - rekao je ministar.

On je saopštio dve veoma važne vesti za građane Srbije.

- Uprkos krizi, mi imamo rekordno nisku nezaposlenost. Nama je poslednji kvartal prošle godine 9,1 odsto. A pre samo 11 godina četvrtina građana nije imala posao. Sada je 9,1 odsto, i polako se smanjuje. To pokazuje da smo opravdali našu ekonomsku politiku i velika ulaganja. I sa druge strane, imamo rekordno visoku stopu zaposlenosti - kazao je Mali.

Hoćemo da uložimo što više u infrastrukturu, brze pruge, škole, zdravstvo, kulturu, u sve sfere života, istakao je ministar finansija.

- Želimo da na Ekspu predstavimo Srbiju u najboljem svetlu. Ja sam sa ovoliko energije i dosta optimizma predstavio to građanima na Kopaonik biznis forumu - kaže on.

Ministar dodaje da svaki dan nalazi načine da se reše problemi koje je izazvao Aljbin Kurti zabranom dinara.

- Omogućićemo normalan život našim građanima na KiM. To je samo jedan deo pritisaka. Situacija u svetu se menja, pogledajte sa koliko izazova se suočava predsednik i Srbija, od pritisaka da se uvedu sankcije Rusiji, pa do KiM. Nama je najviše potrebno jedinstvo i sloga, da sačuvamo našu Srbiju kao nezavisnu državu, a sa druge strane, da i dalje rastemo i održavamo standard - rekao je Mali.

Mi ćemo u decembru 2027. godine imati prosečnu platu 1.400 evra i penziju 650 evra, rekao je ministar.

- Smejali su se Vučiću kada je rekao da ćemo preći 500 evra, pa smo i to uradili. To su ogromni koraci napred. Dakle mi smo potpuno stabilni, znamo šta radimo, i ključno je da očuvamo rast - kaže on.

Govoreći o opoziciji i izborima, on kaže da su upravo oni tražili vanredne izbore i bili su sigurni u svoju pobedu.

- Verovali su da će dobiti poverenje građana, a kada se pokazalo da nije baš tako, ni u Beogradu, ni u republici. Pošto Dragan Đilas nije došao na vlast, a to im je jedina namera, da uđu u tu kasu. Kada nisu uspeli, onda su krenuli protesti, nasilna rušenja Skupštine Grada Beograda. Onda su krenuli da mole i kleče ispred nekih evroparlamentaraca - podseća Mali.

Dodaje da su to bile izuzetno ružne slike, i ističe da opozicija nije predstavila nikakav program ni politiku, osim mržnje prema Vučiću.

- I sada su dobili priliku, idemo ponovo na gradske izbore. Mi izlazimo sa konkretnim programom, i predstavićemo kako ćemo konkretno rešiti probleme građana. Sada kada su dobili šansu, ne odgovara im datum, pa te neki uslovi treba da se promene... Sada im ni to ne odgovara, zato što niti imaju program, niti imaju politiku, oni hoće samo da Dragan Đilas dođe na vlast, uprkos volju građana koji ih neće - istakao je on.

Kaže da Srbija nema vremena za gubljenje, i da će izbori biti u zakonskom roku.

- Mi moramo do kraja 2027 godine da uručimo ključeve Ekspu. Nećemo da stanemo sa uređenjem grada, mi nemamo vremena draga gospodo iz opozicije za bavljenje vašim sitnosopstveničkim interesima, za vašu želju da Dragan Đilas ponovo sedne na vlast. Građani Beograda su rekli svoje pre par meseci, imaće priliku ponovo da kažu šta misle - rekao je ministar.

Mali dodaje da su ovo svakako najvažniji izbori u poslednjih nekoliko godina, i da je posebno važno jedinstvo vertikale.

- Bitno je da imate jedinstvo rukovodstva i u lokalnoj samoupravi, i na nivou republike. Nema razvoja ni rasta ako nema jedinstva. Ne samo da se nalazimo u veoma važnom trenutku, pričao sam o geopolitičkim problemima. Imate Kurtija i pritisak na Srbe na KiM, veoma je važno da pokažemo jedinstvo, snagu i složnost. Samo ako postoji vertikalna integrisanost Grada Beograda i republike, samo tako možemo da idemo napred - kazao je on.

Iako mnogi vole da spekulišu ko će biti ministri, on kaže da jedino zna da će to biti najbolji ljudi, koji će raditi kao jedan.

- Nema nam druge, radimo u interesu građana. Da Srbija ostvari 100 milijardi BDP do 2027. godine, to će nam biti glavni cilj! Moramo da nastavimo da pobeđujemo u ekonomiji, kao što pobeđujemo već nekoliko godina - zaključio je on.

