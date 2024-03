U poslednja tri dana u Beogradu su na ulici napadnute akativistkinje Srpske napradne stranke. Nikola Ristić i Ivan Bjelić, prvo su nasrnuli na aktivistu SNS-a Jelenu Milosavljević na Banovom brdu, koju su snimali na ulici i čak je gurnuli na kolovoz.

Nedugo posle ovog javnog linča za sada nepoznate osobe napale su još jednog aktivistu naprednjaka Slavicu Vujačić na Terazijama, udarivši je sa leđa u glavu i nanevši joj teže povrede, i to samo zato što je nosila ranac sa srpskom zastavom i imenom predsednika Aleksandra Vučića.

Marko Matić, direktor Centra za odgovorne medije, rekao je za Pink da je ovo uvođenje nasilja na velika vrata u polje politike.

- Svako ko ima neko obeležje SNS-a postaje meta, aktivisti stranački koji idu i rade kampanju od vrata do vrata to je i legitimno i legalno. Njihov je posao da oni razgovaraju sa građanima, da čuju šta ih muči, da čuju da li ima pohvale, dakle to je nešto što se radi i u zapadnim demokratijama - kaže Matić i dodaje:

- To je inače izum u Velikoj Britaniji, ni su to prvi počeli da primenjuju, to je nešto najlegitimnije i najlegalnije što postoji, i kada vi sprečavate ljude na terenu da se bave legitimnim političkim delovanjem i razgovaraju sa građanima, i kada organizujete nasilne patrole to podseća na SA odrede koji su 1933. sprečavale sve svoje političke protivnike da politički deluju na terenu formiranjem nasilnih grupa.

Kako je naveo mi ćemo kao društvo pokazati nultu toleranciju prema takvim stvarima, a institucije moraju da rade svoj posao.

Zvezdana Jeftić, novinarka Informera, rekla je za Pink da su razgovarali sa Jelenom koja je napadnuta na Banovom brdu. Ona je rekla kako je samo radila svoj posao kao aktivistkinja Srpske napredne stranke i išla da popisuje sigurne glasače.

- To je inače i opozicija radila i išli su od vrata do vrata i niko se nije bunio niti su ih napadali fizički, ali ovo što smo imali prilike da vidimo u samo tri dana jeste da su dve aktivistkinje SNS-a brutalno napadnute na ulici, a juče je napadnuta i jedna aktivistkinja u storogom centru grada samo zato što je nosila ranac sa potpisom predsednika Aleksandra Vučića - kaže Jeftić.

Kako navodi ona je napadnuta sa leđa i nije videla napadača, udarena je u glavu nakon čega je napadač pobegao.

- Mi iz Informera i naravno svi ljudi osuđujemo ove napade - dodala je Jeftić.