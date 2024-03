Milovanović: Nasilje na ulicama je zasluga Dragana Đilasa i njegovih političara i sve što se bude ubuduće dešavalo će ići njima na dušu

Nenad Mitrović, sa liste "Srbija protiv nasilja", gostujući na N1 govorio je o predstojećim izborima u Beogradu i pozvao svoje istomišljenike da spreče da glasaju one koji "imaju naglasak ili ne stoje dobro sa padežima".

- Kada vidite nekoga iz Sombora, nekoga sa vojvođasnskim naglaskom ili nekoga ko sa padežima loše barata da ga pitate, šta ćete vi na Novom Beogradu - rekao je Mitrović.

Saša Milovanović, direktor Srpskog telegrafa, rekao je u Novom jutru na TV Pink da je to bukvalno deo nasilne Srbije.

- To je nastavak one priče o eliti , setite se Vladete Jankovića i cele te priče, gde oni potcenjuju ljude i na obodima Beograda i u širem delu Beograda sem ovih iz kruga dvojke, smatrajući da su oni ta elita koja treba da odlučuje o svemu i da se vlast dodeljuje naslednim putem i da ne treba da budu izbori - rekao je Milovanović.

Tako na primer po njima ako sretnemo Nikolu Jokića na Novom Beogradu odmah treba da ga isteramo i damu kažemo da mnogo bolje od njega košarku igra Đilas , ti treba da se vratiš za Sombor, kaže Milovanović.

- Vi ste videli kako ti isti ljudi, koj dele narod i pozivaju na revanšizam su doveli do napada na tri žene, kako svaki dan imate pretnje na ulici - dodaje Milovanović.

Kako kaže i on lično kada izađe na ulicu pošto mu je firma u centru grada doživljava neprijatnosti od Đilasovih sledbenika u vidu dobacivanja dodajući da je i to neki vid nasilja.

- To i jeste njihov rad, to što su oni huškali ljude na njihovim televizijama tražili da se ljudi bacaju u Savu i da se jure po ulicama, to sada dobija epilog, sve ovo što se dešava, svo ovo nasilje to je zasluga Dragan Đilasa i njegovih političara i sve što se bude ubuduće dešavalo će ići njima na dušu - kaže Milovanović.

Dejan Bulatović, narodni poslanik rekao je u Novom jutru na TV Pink da opozicija pretenduje da dodđe na vlast bez izbora.

- Svi oni ujedinjeni su protiv Aleksandra Vučića i u svoj toj njihovoj mržnji nemaju problem da traže mesto ministra unutrašnjih poslova - dodao je Bulatović.

Dejan Vukelić, urednik Srpskog portala, prokomentarisao je video koji se pojavio sa dešavanja u Dubrovniku gde je Milivoje Bešlin kako ga je vukelić nazvao povesničar iz Srbije na tom panelu napadajući optužio Vučića da narušava suverenitet susednih država.

- On je rekao da je Srbija nikad homogenija, znači oni Vučiću zameraju što je ujedinio Srbiju, što je ojačao Srbiju i što vodi računa i štiti Srbe u celom regionu - rekao je Vukelić.

To je Srbija na koju oni nisu navikli, kaže on i dodaje da su oni navikli na Srbiju od pre 2012. godine koja je poslušna i koja ne vodi spostvenu i suverenu politiku nego ispunjava diktate zapadnih sila.

- Vi kada pogledate čak i facijalnu ekspresiju lica učesnice Aide Ćorović koja kada govori o Srbiji pokazuje jednu mržnju prema zemlji iz koje dolazi, koja kaže da je kosmička pravda da Srbija ode u pakao - navodi Vukelić.