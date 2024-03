Srbija protiv nasilja i koalicija NADA odbile da dođu na kosultacija o formiranu Skupštine Srbije

Predsedavajući Skupštinom Srbije Stojan Radenović, koji je danas pozvao poslaničke grupe na konsultacije oko izbora potpredsednika parlamenta, rekao je da nije definitivno odlučeno o tome koliko će potpredsednika biti, zato što deo opozicije sa liste "Srbija protiv nasilja" nije prisustvovao sastanku.

Radenović je ocenio i da se moglo zaključiti iz ponašanja tog dela opozicije da se oni neće pojaviti. "Oni se sad čudno ponašaju. Govorim svoje lično mišljenje bez obzira sa koje sam liste. Oni sve komuniciraju sa medijima, ne komuniciraju direktno", rekao je Radenović i primetio da predstavnici te liste sada imaju neke nove zahteve za izbore, pa sad razmišljaju i ko će biti ministar (prelazne vlade). "To ponašanje nije normalno. Koji smisao ima njihovo učešće u politici, da prevare te glasače? Paradoksalno je. Baš sam pitao Ivicu Dačića i on se ne može setiti, mislim da nije bilo slučajeva, ako vi učestvujete u nečemu, znači morate da idete na konsultacije kad predsednik traži mandatara...", kaže on. Radenović je naveo da je na konsultacijama u parlamentu bilo reči i o članovima radnih tela i sastavu stalnih parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama. "Ja sam se malo i šalio u smislu, pošto oni su često u Evropi, pa mogu da budu neki stalni članovi Evropskog parlamenta", rekao je Radenović. "Sad smo razgovarali uopšteno, bilo je reći o potpredsednicima Skupštine i to smo na neki način zaokružili. Onda što je mnogo važno o odborima, jer svaki odbor ima neki segment, na primer spoljna politika, unutrašnja politika, nauka itd. To je definitivno zaključeno, ali će još sutra malo da se utanači", napomenuo je Radenović. Radenović je rekao i da je spreman za sednicu Skupštine Srbije u ponedeljak, 18. marta, koju će voditi kao najstariji poslanik. "Ne znam, s obzirom kako se oni ponašaju, nisu javili...možda će se izjasniti u medijima... Njima je potrebna pomoć nekih savetnika, neki stariji čovek, da šetaju po Srbiji, da svrate u neki kafić, pa da pitaju šta dalje. Jer objektivno, pokazuje se da nemaju taj kapacitet za državnost", rekao je Radenović odgovarajući na pitanje kakvu sednicu očekuje u ponedeljak. Konsultacijama u Skupštini Srbije su prisustvovali predstavnici liste "Srbija ne sme da stane", koalicije oko SPS, predstavnici SVM, Stranke pravde i pomirenja, Mi glas iz naroda, ali nisu došli predstavnici liste "Srbija protiv nasilja" i koalicije Nada. Radenović je ranije zakazao, za ponedeljak, 18. mart, sednicu na kojoj treba da se izabere predsednik parlamenta, kao i potpredsednici Narodne skupštine, a na dnevnom redu je i imenovanje generalnog sekretara i izbor radnih tela.