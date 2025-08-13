OPREZNO! VIŠE NEĆETE MOĆI DA IZBEGNETE PLAĆANJE KAZNI: Stižu nova pravila za vozače iz Srbije u Grčkoj - Ovo su svi detalji

Prema pisanju grčkih medija, već gotovo dve decenije, kazne izrečene stranim vozačima i turistima u Grčkoj ostaju mrtvo slovo na papiru.

Razlog je jednostavan - država nema mehanizam da pronađe i naplati dugovanja od onih koji, nakon saobraćajnih prekršaja, napuste zemlju.

Milioni evra nenaplaćenih kazni

Prema zvaničnim podacima, od 2008. godine do danas izdato je više od 20.000 kazni, a ukupan iznos neplaćenih potraživanja prelazi 2,1 milion evra. Najveći deo tog iznosa otpada na period od 2015. do 2024. godine, kada je izrečeno čak 13.504 kazni u vrednosti od 1,2 miliona evra.

Samo u prva dva meseca ove godine registrovano je 230 novih kazni, ukupno „teških“ 33.227 evra.

Uskoro nova platforma za naplatu

Opasnost od zastare dugovanja sada je sve veća, ali rešenje se ipak nazire. Uskoro bi trebalo da započne razvoj posebne platforme koja će omogućiti identifikaciju stranih registarskih tablica i proveru eventualnih neizmirenih obaveza.

Plan je da se kazne naplaćuju pre nego što vozač napusti Grčku, čime bi se sprečilo da milioni evra godišnje nestaju bez ikakve nadoknade.

Od poruke na šoferšajbni do skidanja tablica

Ranije su se vozačima koji nepropisno parkiraju retko skidale registarske tablice – policija je uglavnom ostavljala poruke sa kaznama na staklu. Međutim, poslednjih godina sve češće se primenjuje i skidanje tablica, a u pojedinim slučajevima i privremeno oduzimanje saobraćajne dozvole.

Savet za vozače iz Srbije

Iako sistem za naplatu neizmirenih kazni od stranih vozača u Grčkoj još nije u funkciji, naši vozači ne bi trebalo da se oslanjaju na to da kazna nikada neće biti naplaćena ako napuste zemlju.U pojedinim situacijama kazne se mogu naplatiti odmah na licu mesta ili prilikom izlaska iz Grčke, a policija ima pravo i da privremeno skine registarske tablice ili oduzme saobraćajnu dozvolu.

Zato je najsigurnije uvek poštovati saobraćajne propise – ograničenja brzine, zabrane parkiranja, obavezno korišćenje pojasa i pravila o upotrebi mobilnog telefona. Na taj način ne samo da ćete izbeći neprijatnosti i dodatne troškove, već ćete doprineti sopstvenoj bezbednosti i sigurnosti svih učesnika u saobraćaju.



Autor: Iva Besarabić