VUČIĆ NA KOMEMORATIVNOJ AKADEMIJI: Srbija je slobodna, suverena i nezavisna zemlja, nećemo vam nikada dati da nam to oduzmete!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je večeras komemorativnoj akademiji povodom obeležavanja Dana sećanja na 17. mart 2004. godine - Pogrom na Kosovu i Metohiji.

18.12 - Obraćanje predsednika Vučića

Predsednik Vučić je rekao da obično kada se okupljamo u ovakvim prilikama to za mnoge obaveza, ali da malo ko analizira šta se desilo, zašto, i šta je proisteklo.

- Danas ću govoriti o 17. martu, o nemoći srpske države, i nemogućnosti, uprkos junaštvu, srpskog naroda na KiM da se odbrani od albanske pošasti. Prošlo je 20 godina bez pravde za žrtve, kazne za zločince.

Vučić je istakao da je istina svetlost bez koje bismo živeli u večnom mraku.

- U svetu bez principa, ukopanom u rovove, istina je jedini bedem iza kojeg možemo da preživimo. I naravno da neće svi hteti da prihvate istinu. Ona nije prijatna, ne uljuljkuje u zaborav, ne može da se izbegne. Ona bode oči, zato je toliko i odbacuju - rekao je Vučić.

Ponovio je Šopenhauerovu misao da istina prolazi kroz tri faze, i da se mi sada nalazimo u drugoj - nasilničkom odbijanju iste.

- U Ukrajini je tako prekršen princip nepovredivosti državnih granica, a u Srbiji nije? Napad 19 država bez saglasnosti SB UN nije kršenje prava? Ceo svet skoči da brani Ukrajinu, pominju i Treći svetski rat, a kada Srbiji otimaju deo teritorije, onda ništa. I kada sve to kažemo, kada za Srbiju tražimo isto što drugi traže, napadnu nas da smo nasilni, da se naoružavamo i da smo večna pretnja - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da se pogrom nastavlja već 20 godina, i kazao je da ćemo uvek govoriti istinu, i ništa drugo osim istine.

- Pokušaću da kažem i šta se događalo iz nekog drugog ugla, koji ne može da opiše patnju svih onih koji su izgubili članove porodice. Istina glasi da zaboravljajući kontekst i 2004. promenu, pogrom se dešava samo tri godine posle "demokratskih promena". Onda dolazi do strašnih zločina, usred priče standardi pre statusa. Tobože, status se ne zna. A standardi su da kada izađu sa lažnom pričom o trojici albanskih dečaka, koje su u smrt navodno oterali Srbi, i što i danas ponavljaju u Prištini, tada se ubrzano prelazi sa standarda na status - rekao je predsednik.

Kako ističe, nedugo posle toga događaju se Bečki pregovori, a zatim i u puna nezavisnost Kosova od strane zapadnih moćnika.

- Neki odavde su ih molili da odlože tu odluku kako bi pobedili na izborima. Sve što se događalo 2004. godine imalo je samo jedan cilj. To je bila organizovana i pripremljena akcija. Nije to bio gnev i bes divnih ljudi koji su videli nepravdu. Ne, sve je bilo dobro pripremljeno i organizovano, da bi posle toga dobili Ahtisarijev plan, Bečke pregovore, i punu nezavisnost - podseća Vučić.

Predsednik je rekao da smo izgubili mnogo od 2008. godine, pa sve do 2012 i 2013.

- Gotovo pola sveta je priznalo nezavisnost Kosova. Gotovo nismo imali nikakvu šansu. Mi smo morali da se pokažemo kao ozbiljan i konstruktivan partner onima koji su kršili međunarodno pravo. Videli smo da ništa iz Briselskog sporazuma nisu ostvarili ni ispunili. A onda smo videli da ih to i ne zanima - dodaje Vučić.

Vučić ističe da se nikada ne pominje da je uskoro 12. godišnjica Briselskog sporazuma, da se ne bi zamerili Albancima.

- Mi smo ponešto ispunili i iz Ohridskog sporazuma, a Albanci baš ništa. I partneri sa Zapada im nikada neće ništa reći. To je njihovo čedo, koje ljuljaju u kolevci, i koje će čuvati doveka. Šta je nama činiti u takvoj situaciji. Mi možemo da kažemo da ovo nije dogovor, već tražimo da javno priznaju da je nametnuto. Svi ste nam nametnuli, da je to vaša volja, a ne volja Srbije. A mi ćemo da čekamo, i bićemo uz svoj narod, i naći ćemo načine i kako da finansiramo i pomažemo ga. I uvek ćemo naći načina za to. To je naša obaveza i dug prema našem narodu - rekao je predsednik.

Vučić je poručio Zapadu da mogu da provode kakve hoće akcije, da prete hapšenjima, ali da dok je on na mestu predsednika Srbije nikada neće prihvatiti rezultate ni pogroma, niti odluka o nezavisnosti Kosova.

- Za nas će to uvek biti deo suverene i nezavisne Srbije. I još nešto. Sve što radite, morate imati u vidu da postoje ljudi koji ne moraju uvek nužno da brinu o sebi. I o onome šta će njima lično da se dogodi. Postoje ljudi koji misle o budućnosti, o sudu drugih i sudu budućnosti. Takve ljude ne možete da pobedite pretnjama. Zato vam kažem, Srbija je nezavisna i suverena zemlja, slobodu volimo više od svega, Kosovo i Metohiju volimo više od svega, i nećemo vam nikada dati da nam slobodu uzmete - poručio je Vučić.

Predsednik je rekao će otkriti svaki detalj razgovora u Briselu, i koliko puta su varali i lagali i sebe i sve druge.

- Misleći da će makar i neku sitnicu moći da isporuče. Oni žele samo poniženje za Srbiju, i da guraju svoje čedo, da to čedo bude deo sveta, makar koliko štete da napravi. Nije problem, hoćete njih, nećete imati nas. Dovoljno smo naučeni, pametni i hrabri, naučili i stekli iskustva posle svega što ste nam radili, da sačekamo najbolji mogući trenutak i svoju priliku. Uvek smo otvoreni za dijalog, ali mnogo mnogo mnogo zla ste učinili srpskom narodu svi zajedno - rekao je Vučić.

Vučić je zapitao javnost da li zna zašto se Banjska dogodila.

- Zato što su lagali naš narod na KiM. Lagali su te momke koji su bili na barikadama. Što su obećali i potpisali. Ja sam ih lagao kada sam im obećao da ih neće juriti kao zečeve. Pa su ih onda jurili. Zamislite, neko je hteo da sačuva svoju kuću i slobodu. Ne boli mene to. Mene boli kada u Srbiji vidim one koji misle da dodvoravanjem takvima misle da mogu da urade nešto. Nisu oni napali, mene ili te momke zato što neke druge više vole. Ne, te druge preziru, već zato što hoće da slome Srbiju - rekao je predsednik.

Vučić kaže da moramo poručiti svima: "Mnogo ste veliki i jaki, mi smo mali, ali tvrdi i čvrsti i snažni da vam nikada ne popustimo, da čast i obraz ne ukaljamo, i da znamo da je sloboda najveća vrednost od svega".

- Veliki pesnik moleći se za Kosovo kaže da mu kradu pamćenje i skraćuju prošlost, araju azbuku i čekićaju grobove. A ja, dovoljno sam dugo predsednik republike, uskoro ću biti najduže u istoriji. Valjda te godine znače neko iskustvo. I sve ovo vreme dok su pokušavali da me plaše i zastraše, dok su pokušavali da kroz trikove iznose ucene. Hoću samo da kažem, vi svoj posao radite, a ja ću svoj. Moj posao je da kažem da sam dao sve od sebe, da se borim za naš narod na KiM, sa mnogo časnih i divnih ljudi. To smo uvek radili u najboljoj veri za naš narod. Nije to uvek uspešno, kada ste gotovo sami - kazao je Vučić.

Predsednik je rekao da smo i tako sami uspeli luču slobode i samobitnosti Srba na KiM uspeli da sačuvamo.

- Za kraj, želim da kažem da su predstojeći meseci odlučujući za naš narod. Ekonomski će biti odlični za naš narod, ali politički najteži. Želim da se sa svima vama poklonim senima naših junaka koji su čuvali svoje kuće, i da im poručim da nisu uzalud pali. Neka živi Srbija, neka živi Kosovo i Metohija i naš narod - rekao je Vučić, na šta je pozdravljen gromkim aplauzom.

18.04 - Početak komemorativne akademije

Obeležavanje Dana sećanja na pogrom je počelo intoniranjem himne Republike Srbije Bože pravde.

Nakon himne objašnjen je tok događaja koji je rezultirao ubijanjem i proterivanjem Srba i uništavanjem neprocenjive srpske kulturne baštine na KiM od strane albanskih ekstremista.

Akademija se održava u Narodnom pozorištu u Beogradu.

Komemorativnoj akademiji prisustvuje i predsednica Vlade Ana Brnabić, kao i ministri i predstavnici Vlade Srbije, Vojske Srbije, Srpske pravoslavne crkve, predstavnici verskih zajednica, poslanici, predstavnici diplomatskog kora, porodice stradalih i drugi.

Tokom pogroma na KiM pre dve decenije 17. i 18. marta ubijeno je 16 Srba, na stotine povređeno, oko 4.000 njih je proterano, a uništeno je više od 1.000 kuća, crkava i manastira. Međunarodne sudije i tužioci su procesuirali sedam slučajeva uništavanja crkava, a 67 osoba je osuđeno. Ovo je bio drugi veliki pogrom Srba na KiM posle 1999. godine.

