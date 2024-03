Vučić na obeležavanju Dana sećanja na stradale u NATO agresiji: I VAZDUH MOŽETE DA NAM UKINETE, SLOBODU I SRBIJU VAM NEĆEMO DATI

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje komemorativnom skupu povodom obeležavanja Dana sećanja na stradale u NATO agresiji 1999. godine, u Prokuplju, na Trgu Topličkih junaka.

Obeležavanju prisustvuju najviši državni zvaničnici, predstavnici Vojske Srbije, policije i verskih zajednica.

Predsednik Vučić: Prva NATO bomba ubila je baš nekog ovde u Prokuplju

- Prva NATO bomba koja je ubila srpskog vojnika Bobana Nedeljkovića, pala je baš ovde. To sam rekao njegovom ocu "a šta ti je važnije, dete, sin, ili zemlja, dete ili otadžbina?" Čak i kad mu se to najstrašnije što mu se dogodilo, nije mogao da odgovori na to pitanje. Oni su ubili Bobana zato što su hteli da nam unište otadžbinu, da nam unište Srbiju, da je raskomadaju i misle da su u tome uspeli. Prošlo je 25 godina i još se ne damo, još ne pristajemo na komadanje Srbije. Ima jedan mali narod u Evropi koji se i dalje ponosno i dostojanstveno drži, koji ne pristaje na naređenja i okupacije.

- Večeras sam posetio porodicu male Bojane, najmlađe dete, beba koju je NATO ubio direktnom bombom raketom, koja je uništila njihovu kuću. Bojana je imala 11 meseci, umrla je u očevim rukama. Otac je tada imao nepunih 30 godina.

- Ono što su ustvari hteli da nam kažu jeste "ne žalimo, mi smo svoj posao komadanja Srbije obavili". Ja im kažem "niste, jača je Srbija i ovaj narod, ne možete da nam ukinete slobodu, i vazduh možete da nam ukinete, slobodu vam nećemo dati".

- I kad nam oni kažu "ne brinite, žao nam je zbog civila". Stvarno? A nije vam žao vojnika i policajaca jedne suverene zemlje, koje ste ubijali. Neka vam Bog oprosti svaki greh, mi ih nikada nećemo zaboraviti. Njihovi životi su utkani u kamen budućnosti Srbije. Bez njih nismo ništa i to nikada ne smemo da zaboravimo - istakao je Vučić.

- Nećemo u NATO nikada, čuvaćemo i štitićemo svoju vojnu neutralnost. Nema čime Srbiju niste kaznili, ali ne možete da nam otmete pravo da živimo za svoju zemlju. Toplica je deo junačke Srbije, deo sa kojim ni jedan pedalj Srbije ne može da se poredi jer je ovde najviše junaka. Ovde su nam najveći junaci. Mala Srbija boriće se istinom, čašću, znanjem, svim što ima i čime raspolaže da sačuva svoju teritoriju, narod i svoju budućnost. Rezervnu otadžbinu nemamo i baš kao što je ova pesma rekla "Volimo te otadžbino naša", neka živi budućnost Srbije! A vi svi prijatelji pravi i lažni, hvala vam na svemu, Srbiju su pokušali da ugase, ali nikada nisu uspeli. I ova kiša je znak za preporod Srbije. Pre 25 godina je bio prelep dan, i tada su počeli da ubijaju. Pred vama je Srbija koja će znati da se sačuva i da se odbrani. Nadam se da ćemo se viđati mnogo boljim povodima, a Srbiju im nećemo dati. Živela Srbija! - poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Milorad Dodik predsednik Republike Srpske

- Okupili smo da obeležimo jedan strašan dan u srpskoj istoriji , dan kada je pre 25 godina pala prva bomba koja je odjeknula širom sveta u srcima Srba gde god se oni nalaze, nisu mogli da je prihvate ni tada ni danas. Pre 25. godina kada smo gledali u nebo nismo verovali da nam se to dešava, nisu imali ni jednu relevantnu odluku svetskih tela nisu imali ništa osim svoje mržnje i želje da jednom malom srpskom narodu nanesu štetu - rekao je Dodik.

- Ubijali su nam malu decu, a kad ubijete dete, ubijate čitav svet - rekao je on.

Obraćanje Anđelke Tošović kojoj su poginuli otac i sestra od NATO bombi: Naša Bojana imala je samo 11 meseci

- Danas je nedelja, 24. mart 2024. godine prošlo je 25 godina od kada su mog oca i moju sestru odnele ptice i oni su napustili ovaj svet, ja ih nisam upoznal, bila sam u majčinoj utrobi te tužne večeri 11. aprila 1999. godine, bila je velika subota moja porodica se spremala za naš veliki praznik Vaskrs. Trebao je biti njiohov prvi zajednički praznik, ali niko nije ni slutio da će biti poslednji i da će svakog sledećeg biti knedla u grlu moje majke i suze na njenom licu. Tako je i sada posle 25 godina - rekla je Anđelka i dodala da vreme prolazi ali da rane na duši ne zarastaju.

20.00 - Komemorativni skup počeo pomenom

Komemorativni skup u Prokuplju počeo je pomenom koji predvodi Patrijarh srpski Porfirije.

- U ovaj za srpski zavetni dan sabrali smo se da posvedeočimo svoju opredoljenost da budemo na strani ljubavi a ne meržnje, nevinih a ne zločinaca - rekao je Porfirije

- Srećan sam čovek, kao pravoslavni Srbin, blagosloven kao sveštenik jer nikakav ultimatum nije pokolebao moj narod da odustane od ljubavi, boga i bližnjeg - rekao je on.

On je rekao da tužni dve i po decenije i dokle god nas bude zbog svih koji su tada nasilno oteti od nas, ali verom u Hrista vaskrslog iz mrtvih i jedinog gospoda ljubavi , ispovedamo da nas ništa neće moći odvojiti od ljubavi njegove, rekao je Porfirije.

Kako je rekao mnogima smo i danas meta, mi nikada nećemo nikoga progoniti, ali istinu i zbog njih i zbog nas objavljivaćemo i svedočićemo sećanje naše stradanje, molitveno sećanje na nevine žrtve NATO bombardovanja nije zlopamćenje i uz božiju pomoć neće se pretvoriti u osvetoljubivost.

- Sećanje na naše stradanje i naša molitva za nevine žrtve jeste svedočenje istine, pravde, ljubavi i mira - rekao je Porfirije.

19.45 - Veliki broj ljudi na Trgu Topličkih junaka

Na Trgu Topličkih junaka u Prokuplju okupio se veliki broj ljudi povodom obeležavanja Dana sećanja na stradale u NATO agresiji 1999. godine.

Danas se navršava 25 godine od početka NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije, tokom 11 sedmica bombardovanja, prema procenama različitih izvora, poginulo oko 2.500 civila i oko 1.000 vojnika i policajaca.