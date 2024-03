ALEKSANDAR VULIN: Rušenje predsednika Vučića najveći interes NATO pakta na Balkanu

Doskorašnji direktor Bezbednosno-informativne agencije Aleksandar Vulin dao je ekskluzivni intervju za prestižni ruski časopis "Nacionalna odbrana", a razgovor sa Vulinom vodio je osvedočeni prijatelj Srbije i srpskog naroda, glavni i odgovorni urednik Igor Korotčenko.

Aleksandar Vulin, govoreći za "Nacionalnu odbranu", istakao je da je cilj Zapada na Balkanu da Srbija izgubi svoju nezavisnost i slobodu i da na čelo Srbije postavi kvislinšku i poslušnu vlast.

"Zapad zna da su Srbi kao narod iskreni saveznici Rusa i da to nije uspela da promeni ni okupacija i potpuna kontrola Srbije nakon puča od 5. oktobra 2000. godine koja je trajala sve do 2012. godine. Zato NATO pakt čini sve da postavi vlast koja će uprkos volji naroda biti protiv Rusije. Zapad je sa izuzetkom Srbije i Republike Srpske uspostavio potpunu kontrolu na Balkanu i stvorio neprijateljski prostor za sve što dolazi iz Rusije. Pošto su sve zemlje na Balkanu sa izuzetkom Srbije i Bosne i Hercegovine članice NATO pakta i pod punom kontrolom Evropske unije, ali i Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije, velike sile Zapada pokušavaju da i prostore na kojima žive i o kojima odlučuju Srbi, stave pod punu kontrolu. Rušenje predsednika Vučića je najveći interes NATO pakta. Dovođenjem poslušne vlade u Srbiji oni rešavaju sve svoje probleme. Takva vlada bi priznala takozvano Kosovo, uvela sankcije Rusiji, krenula ka NATO paktu i napustila Republiku Srpsku", poručio je Aleksandar Vulin.

Vulin je istakao da predsednik Vučić ima najveće poverenje u srpskom narodu.

"Nesporno je da predsednik Vučić ima daleko najveće poverenje među Srbima gde god da žive. On je izrastao u predsednika svih Srba, a ne samo predsednika Srbije. NATO opozicija ima svoje birače, ali ih nema ni izbliza dovoljno da legalnim putem preuzme vlast", poručio je Aleksandar Vulin i dodao da je ponosan na rad BIA u proteklom periodu koji je rezultirao razbijanjem obaveštajne mreže Hrvatske i Bugarske.

"Dao sam zakletvu da ću štititi i čuvati Srbiju, a ja datu reč ozbiljno shvatam. Od mog dolaska na čelo BIA, razbili smo obaveštajnu mrežu Hrvatske, zatim Bugarske, a sve je bilo pripremljeno za razbijanje obaveštajne mreže Albanije i još nekih nadnacionalnih organizacija koje su radile za zapadne službe, i sve to uspešno i prvi put posle mnogo godina. To je zasluga profesionalaca, ali iznad svega patriota u BIA. Mi jesmo uspešni profesionalci, ali nismo plaćenici koji mogu sve i za svakoga, mi zaista možemo sve, ali samo za našu zemlju. Ponosan sam na vreme u kome sam vodio BIA i u kome smo pokazali da možemo uspešno da se nosimo sa većim i bogatijim službama", istakao je Aleksandar Vulin.

Odgovarajući na pitanja o pokušajima izvođenja "obojene revolucije" u Srbiji, Vulin je kazao da je jedini cilj "obojene revolucije" da se sruši neposlušna i nezavisna vlast. Vulin je čestitao srpskim službama koje su to sprečile.

"„Obojene revolucije“ često pokrenu ratove, a uvek donesu trajnu političku i ekonomsku nestabilnost. Tokom leta smo pratili pripreme za izvođenje „obojene revolucije“ u Srbiji i uočili smo odakle dolaze pretnje. Znali smo da su navodni građanski, a ne partijski protesti protiv nasilja samo priprema za političko nasilje kojim treba promeniti vlast. Sve se radilo po poznatom i pripremljenom scenariju. Nakon što je dvanaestogodišnjak u školi ubio devet svojih vršnjaka i čuvara škole, a u mestu Dubona još jedan zločinac ubio više svojih komšija, u Srbiji je nastupio prirodni šok i neverica. Ove tragedije su od strane NATO opozicije iskorištene kao povod za početak okupljanja. Političari su uzimali učešće u uličnim šetnjama, ali su krili da su i organizatori. Mediji pod kontrolom Zapada podržali su okupljanja i preuveličavali brojeve učesnika, ohrabrujući i neodlučne da im se priključe. Kako je vreme odmicalo, političari su preuzeli aktivniju ulogu. Niko više nije govorio o borbi protiv nasilja, niti je pominjao tragično nastradale, građanski skup je postao politički protest koji za cilj ima smenu ključnih ministara u vladi i u službama bezbednosti, a traži se i raspisivanje izbora. NATO opoziciji stiže i podrška iz inostranstva, sa njima protestvuju i liberalni političari iz regiona i Evropske unije, a mediji izveštavaju o predrevolucionarnoj atmosferi. Pokušava se izazvati i incident kako bi se protest osnažio i dobio na brojnosti. Raspisivanje izbora, zapadni mediji i NATO opozicija su proglasili svojom pobedom, a predizbornu kampanju usmerili na pripremanje pristalica da će izbori biti pokradeni i da vlast moraju preuzeti silom. Vođe NATO opozicije su planirale da u noći izbora zauzmu zgradu RIK-a i pozovu na blokadu saobraćaja u čitavoj zemlji. Ubedljiva pobeda predsednika Vučića i naše liste ih je zbunila i usporila kao i strah kada su postali svesni da mi znamo za njihove planove. Ipak, nisu mogli da obustave sve akcije zbog kojih su okupljeni i finansirani od strane stranaca, pa su morali da posegnu za nasiljem, bez obzira što su znali da su poraženi. Stranci su želeli da vide da li su strukture bezbednosti lojalne predsedniku Vučiću i kako će se ponašati. Brza akcija policije i spremna i informisana BIA su bili vrlo ubedljivi. Zahvaljujem se i službama Rusije koje su nas na vreme upozoravale na pripreme za prevrat", istakao je Aleksandar Vulin.

"Službe međusobno sarađuju i naša uloga je da stvaramo mogućnosti za komunikaciju državnika. Monogo sam naučio od gospodina Patruševa, Nariškina i Bortnjikova i to mi ostaje kao veliko iskustvo. Ja volim Srbiju, a sve što radim činim zbog interesa Srbije i srpskog naroda i nikada ne bih učinio ništa što može naškoditi Srbiji, bez obzira koja bi me druga zemlja zbog toga hvalili i podržavala. Ali, naša saradnja je obostrano korisna i poželjna, jer Srbija i Rusija nemaju ni jedno otvoreno pitanje. Srbija ne prizanaje takozvano Kosovo i Rusija se čvrsto drži tog stava, Srbija insistira na dejtonskim kapacitetima Republike Srpske, i Rusija misli isto, Srbija želi da sačuva vojnu neutralnost i neće da bude članica NATO pakta i Rusija podržava takvu orjentaciju, Srbija hoće sama da bira svoju vlast, Rusija je i u tome podržava, Srbija želi ekonomsku razmenu sa svim zemljama, Rusija joj u tome aktivno pomaže i ne ograničava. Zato je meni kao srpskom patrioti lako da proširujem saradnju naših službi, problem je kako sarađivati sa onima koji priznaju Kosovo, koji traže da napustimo Republiku Srpsku i da postanemo članica NATO pakta i naravno da uvedemo sankcije Rusiji", poručio je Aleksandar Vulin.

Doskorašnji direktor BIA Aleksandar Vulin je istakao da bez obzira na sankcije koje su mu uvedene od strane SAD nikada neće odustati od politike srpskog sveta, politike nezavisne Srbije.

"Ja sam potpuno svestan da će me sankcije pratiti čitavog života i da je moja politička karijera ili ugrožena ili završena, ali to nije razlog da izdam svoj narod i prijatelje mog naroda kakva je Rusija ili Kina. Zapad vrši ogroman pritisak na predsednika Vučića da ja ne budem niti na jednoj bitnoj poziciji u Vladi Republike Srbije i oni to ne kriju. Čak, i ako uspeju u tome, ja ću naravno ostati saborac i drug predsednika Vučića i biću uz njega u zajedničkoj borbi za slobodnu Srbiju", poručio je doskorašnji direktor BIA Aleksandar Vulin za ruski časopis "Nacionalna odbrana".