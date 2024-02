Aleksandar Vulin doskorašnji direktor BIA: Uvek ću verovati u nezavisnu Srbiju i politiku stvaranja srpskog sveta

Doskorašnji direktor Bezbednosno-informativne agencije Aleksandar Vulin istakao je gostujući u jutarnjem programu televizije Pink da je podneo ostavku na čelo BIA da ne bi postao formalno opravdanje za nešto ružno što je trebalo da se Srbiji dogodi, te da su mu Srbija i srpski narod preči od svake funkcije.

"Bilo je ili moja funkcija ili sankcije Srbiji, pa bolje moja funkcija. Predsednik Vučić koji ne popušta pod pritiscima stranaca mi je rekao da sam odlučim. Naravno da sam doneo odluku da je bolje da se sklonim ja, nego da budem formalno opravdanje za nešto ružno što bi moglo da se desi Srbiji. Sankcije prema meni nisu promenile odnos SAD-a i kolektivnog Zapada prema Srbiji, ali smo dobili vreme, kupili smo vreme. To bi uradio svaki odgovoran čovek", rekao je Aleksandar Vulin gostujući u Novom jutru kod Jovane Jeremić.

Aleksandar Vulin je naglasio da šta god bude radio u životu neće odustati od borbe za nacionalne interese Srbije i borbe za socijalnu pravdu.

"Moja borba za srpski svet, moja borba za ideale socijalne pravde ne može tek tako da nestane, to je moj život. Šta god budem radio u životu činiću to kao zagovornik stvaranja srpskog sveta i kao borac za socijalnu pravdu, to sam ja.

Ja ne mogu da postanem deo žutog ološa, ja ne mogu da postanem deo petooktobarskih pučista, šta god radio u životu, ja ne mogu da promenim svoju ideju i ideologiju. Ja ne mogu da budem protivnik Aleksandra Vučića, kad sve što smo u životu radili, radili smo zajedno, verujući u ideju slobodne, nezavisne i suverene Srbije. Ne razumem ljude koji tako lako mogu da menjaju strane", poručio je doskorašnji direktor BIA Aleksandar Vulin istakavši da će uvek verovati u politiku stvaranja srpskog sveta.

"Predsednik Vučić je autentični vođa srpskog naroda. Republika Srpska nema svoju vojsku, ali srpski narod ima svoju vojsku, baš kao što srpski narod nema jedinstvenu državu, ali ima svog predsednika, jednog predsednika, ima predsednika Aleksandra Vučića. Bavio se ili ne bavio politikom u budućnosti, verovaću u nezavisnu Srbiju i politiku stvaranja srpskog sveta", poručio je Aleksandar Vulin.

Na pitanje da li sebe vidi u novoj vladi, Aleksandar Vulin je kazao da je to manje bitno u poređenju sa njegovim ličnim principima i borbom za stvaranje srpskog sveta.

"Da li sebe vidim u novoj vladi to je manje važno, ono što je važno jeste da će se pritisci na predsednika Vučića nastaviti da ja ne budem ni u novoj vladi niti bilo gde drugde. Predsednik Vučić i ja ćemo razgovarati o tome kada dođe vreme, ali jedno možete biti sigurni- stranu promeniti neću", poručio je doskorašnji direktor Bezbednosno-informativne agencije Aleksandar Vulin.

