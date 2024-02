Vulin: Predsednik Vučić je pokazao jednu veliku hrabrost, jednu veliku diplomatsku sposobnost!

Doskorašnji direktor BIA Aleksandar Vulin, gostujući u vestima televizije Tanjug, istakao je da NATO opozicija svoje kontakte na Zapadu koristi kako bi naštetila Srbiji i srpskom narodu.

"Predsednik Vučić je pokazao jednu veliku hrabrost, jednu veliku diplomatsku sposobnost. Svet se menja, najveći deo sveta želi da bude slobodan, najveći deo sveta i u Ujedinjenim nacijama ceni predsednika Vučića i ceni Srbiju zbog njene slobodarske politike, zbog hrabrosti da se bude slobodan. Nije lako biti slobodan, sloboda je skupa, ona se plaća. Predsednik Vučić je čovek koji je pokazao da je u stanju da plati za slobodu, plaća sopstvenim političkim problemima. Da je izašao na sednici UN i rekao da priznaje Kosovo, dobio bi Nobelovu nagradu, doživotno bi vladao, ukinuli bi izbore, niko ne bi smeo da priča o izborima u Srbiji. Ali, Vučić se bori protiv nezavisnosti Kosova, to je skupo za njega, to se plaća, ali on je slobodan čovek, Srbija je slobodna zemlja, to je najveći uspeh sednice Saveta bezebednosti UN", istakao je Vulin I rekao da se odnos Amerike prema Srbiji neće promeniti ali da je čitav svet video da postoji slobodna zemlja i slobodni lider.

"Mi nećemo promeniti mišljenje Amerike, ja nisam dao ostavku na čelo BIA zato što sam mislio da će mišljenje Amerike o Srbiji da se promeni, dao sam ostavku da kupimo vreme i uzeli smo im opravdanje za nešto što su mogli ružno da urade Srbiji. Ova sednica neće promeniti američku politiku, neće promeniti ni evropsku politiku prema KiM, ali je celom svetu rekla da ima jedna mala Srbija koja je slobodna i vodi je slobodan čovek, to se ceni i poštuje", poručio je Aleksandar Vulin.

Kada je reč o ukidanju dinara na KiM Aleksandar Vulin je kazao da je reč o pokušaju etničkog čišćenja Srba sa prostora KiM, te da je EU licemerna i lažljiva i da sve to dopušta.

"Dok sam bio na čelu kancelarije za KiM, naša glavna borba je bila da ne dođe do ukidanja dinara i da se uz sve dokumente ubacuje pravo Srbije da finansira život Srba na prostoru KiM. To je ključno. Vi ako živite u Gračanici, Orahovcu, Donjoj Budrigi, da vi nađete posao kod nekog Šiptara, u apoteci, u njihovim strukturama je nezamislivo. Ili radite u srpskom preduzeću ili vas finansira država Srbija, nema treće. Zato je ZSO bila tako važno jer je predviđala direktno finansiranje iz budžeta Srbije na račun korisnika. Oni to znaju i zato su udarili na život Srba", poručio je Aleksandar Vulin istakavši da EU može da reši problem dinara na KiM vrlo lako ali da ne želi to da učini.

"Da je Zapad licemeran jeste, da je lažljiv jeste. Ketrin Ešton je u mom prisustvu potpisala da ćemo finansirati život na prostoru KiM. Ovo je lako razrešiti, Šiptari ne štampaju evre, dobijaju ih iz EU. Dakle, nema dinara za Srbe, nema evra za Šiptare. EU to neće uraditi zato što su licemerni i lažljivi. Žele da dođe do ukidanja dinara na KiM. Oni znaju da se 17. mart nikada više neće ponoviti. Znaju da Srbija ne bi mirno posmatrala pogrom nad Srbima. Ali, ukidanje dinara je način za etničko čišćenje. Ukidanje dinara je pokušaj etničkog čišćenja Srba sa prostora KiM, ali sam siguran da ćemo naći adekvatan odgovor", poručio je Aleksandar Vulin gostujući na Tanjugu.

