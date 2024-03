BRNABIĆ NAKON IZBORA ZA PREDSEDNICU PARLAMENTA: Skupština je mesto za sučeljavanje ideja, ne za gađanje toalet papirom

Ana Brnabić, nova predsednica Narodne skupštine, rekla je da prvi dan u parlamentu nije izgledao lepo i da će se naći način da se uspostavi dijalog i da se smanje tenzije.

- Ovo je sala u kojoj treba da sučeljavate politike i ideje a ne da se gađate toalet papirom i ubrusima. Mislim da je to nešto što ne bi trebalo da dozvolimo u budućnosti - rekla je Brnabićeva gostujući u emisiji Direktno sa Minjom Miletić na TV Euronews.

Na pitanje odakle ideja da ona bude izabrana za predsednicu Skupštine, Brnabićeva kaže da je uvek u pitanju tim, koji se raspoređuje po principu ko može da uradi nešto što je najbolje za građane.

- Razgovarali smo o tome šta je potrebno, i šta neko sa svojim znanjem, afinitetima može da doprinese budućem razvoju Srbije. Bila sam počastvovana kada mi je ponuđena ta funkcija i rekla sam da bih volela da je obavljam - navodi ona.

Ne čini funkcija neku osobu, već ta osoba čini funckiju, kaže bivša premijerka.

- Kada pogledate toliko stvari koje treba da se uradi i kada imate mnogo ideja, to ne mora biti tako dinamičan posao. Kada sam postala ministar, ljudi su pomislili šta ima mnogo da se menja tu, nije dinamično mnogo. Ja sam videla način za veliku reformu u tom resoru, da bude pristupačnija građanima, kako bi bili na usluzi njima 24 sata. To je značila e-Uprava i bilo je to jako dinamično. Moj prvi dan na radnom mestu kao predsednik Skupštine, imala sam sastanke da počnemo da radimo na digitalizaciji Skupštine. To su stari sistemi, često se kvare, sve radimo u papirima. To otežava rad, a i uvid javnosti. To su stvari koje mogu da se reše i promene - kaže Brnabićeva.

Brnabićeva kaže da ne gleda poliitku kroz funkcije, već kako da uradi najbolji posao za građane i državu na datom mestu.

Govorila je o ponašanju opozicije i potrebe da obezbeđenje bude u sali kada traje "okršaj" vlasti i opozicije.

- Ja ne bih volela da postoji obezbeđenje, ali šta je alternativa? Politički život izgleda tako da on (Dragan Đilas), za koga svi znamo da je lider opozicije ne možete da ga vidite, da polemišete sa njim. On kao lider opozicije nije bio ni član gradske skupštine, jedino je sada narodni poslanik. Meni je bila lično satisfakcija da mu kažem u lice neke stvari koje su meni nepojmljive - rekla je ona.

- 619 miliona evra je toliko mnogo novca da je to ljudima apstraktno. To je 172.000 evra dnevno, svaki dan za tih 10 godina. Ja sam morala da pitam kako. Ja ne stižem da vidim dete, a ne da vodim firme - dodala je ona.

Brnabić je rekla da ne vodi rat sa opozicijom, nego polemiku.

- Zovite me da razgovaram, uvek sam spremna - kazala je i dodala da se opozicija nije udostojila da ostane u sali i da glasa protiv nje, a govore o redu i poštovanju.

