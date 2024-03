Anđelković: Vučić u Briselu pokazao da Srbija ostaje faktor mira na Zapadnom Balkanu

Nekadašnji predsednik Izvršnog veća KiM Zoran Anđelković ocenio je danas da su razgovori koje je predsednik Srbije Aleksandar Vučić imao u Briselu još jedan pokazatelj autoriteta, uticaja i poverenja koje predsednik Vučić ima kod evropskih lidera, jer se on drži svoje reči da Srbija ostaje faktor mira na Zapadnom Balkanu.

On je za Tanjug rekao da su bilateralni susreti koje je Vučić imao na Međunarodnom samitu o nuklearnoj energiji u Briselu izuzetno važni i da pokazuju poziciju Srbije i predsednika Vučića na međunarodnoj sceni, a posebno na sceni Evrope.

- Razgovarati u jednom danu sa predsednicom Evropske komisije (Ursulom fon der Lajen), predsednikom (Francuske Emanuelom) Makronom, sa predsednicima Vlade Poljske, Češke, (premijerom Hrvatske Andrejem) Plenkovićem pokazuje koliko je i tim ljudima, tim liderima tih zemalja stalo do stava Srbije, i do mišljenja i stava predsednika Vučića - izjavio je on.

Dodaje da je izuzetno važno to što je Vučić rekao da se mogu očekivati i posete tih lidera Srbiji, jer to učvršćuje poziciju Srbije.

S druge strane, dodaje Anđelković, sastanak prvog potpredsednika Vlade i ministra spoljnih poslova Srbije Ivice Dačić sa ruskim šefom diplomatije Sergejom Lavrovom u Moskvi pokazao je kontinuitet politike Srbije da je njen put ka članstvu u EU, ali da istovremeno ne želi da se odriče tradicionalnih prijatelja poput Rusije, Kine, Indije.

Komentarišući sednicu Saveta bezvednosti UN o bombardovanju SR Jugoslavije 1999. godine, čije je održavanje tražila Rusija, Anđelković je rekao da iako smatra da će se tražiti način da se proceduralno ne obavi razgovor na tu temu, velika je stvar što je Rusija tražila da se posle 25 godina od početka bombardovanja raspravlja o legitimnosti, odnosno nelegitimnosti agresije koja je učinjena na SR Jugoslaviju suprotno svim međunarodnim pravilima.

- I neodržavanje sednice u ponedeljak je neka vrsta diplomatske pobede Srbije, iako u tom direktno nije učestvovala jer kada neko ne želi o nečemu da razgovara, on ne želi zato što nema argumente da na bilo koji način opovrgne kršenje međunarodnog prava koje je učinjeno pre 25 godina - poručio je on.

Na pitanje koja su njegova očekivanja od nove runde dijaloga Beograda i Prištine zakazane za ponedeljak u Briselu, Anđelković je izjavio da smatra da će do tehničkog dijaloga doći, ali ne i do pomaka ocenivši da premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti ne želi neki ozbiljniji pomak koji bi Srbima na KiM obezbedio normalniji i pošteniji život, već da čini sve da im oteža život.

- Da li će biti ozbiljnijih pritisaka pregovarača, pre svega (specijalnog izaslanika EU za dijalog Miroslava) Lajčaka, (šefa diplomatije EU Žozepa) Borelja, i najvažnije (specijalnog izaslanika SAD za Zapadni Balkan Gabrijela) Eskobara, videćemo do ponedeljka. Ja se nadam da će biti nekih pomaka, ali nezavisno od toga mi moramo da nastavimo da tražimo kako na najbezbolniji način da pomažemo Srbima na KiM da oni mogu normalno da funkcionišu, i to će Srbija sigurno učiniti - ocenio je Anđelković.

Kako je naveo, Kurti je istrajan u tome da jednostranim potezima koje je povlačio u ove tri godine svog mandata izazove sukob Srbije i NATO-a, ali napomenuo da Srbija ima svoj put i od prvog dana govori da će učinit sve da sačuva mir na KiM, a da isto tako neće dozvoliti pogrom Srba sa prostora KiM.

- Da li ćemo sačuvati mir nije vezano samo za Kurtija, vezano je i za ponašanje zemalja Kvinte na prostoru KiM, a Srbija će uvek biti spremna da sačuva mir, ali i da sačuva i zaštiti Srbe na KiM polazeći od toga da je na prostoru KiM NATO i da nemamo stvarnu faktičku kontrolu na prostoru južne srpske pokrajine - rekao je Anđelković.