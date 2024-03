'ONI KOJI SU TO URADILI, POČINILI SU KRIVIČNO DELO' GORAN VESIĆ: Evo šta sledi povodom izgradnje DIVLJEG PARKINGA koji vodi do aerodroma Nikola Tesla!

Nakon pisanja o slučaju izgradnje divljeg parkinga na putu koji vodi od auto-puta Beograd - Šid do aerodroma Nikola Tesla, oglasio se i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić.

Ministarstvo gradjevinarstva, saobraćaja i infrastrukture upoznato je sa slučajem izgradnje divljeg parkinga na putu koji vodi od auto-puta Beograd - Šid do aerodroma Nikola Tesla i probijanja zaštitne ograde na toj saobraćajnici kako bi se obezbedio ulaz i izlaz sa divljeg parkinga.



- Oni koji su to uradili a imaju veze sa divljim parkingom i probijanjem zaštitne ograde počinili su krivično delo i ugrozili bezbednost saobraćaja. Jasno je da zaštitna ograda nije mogla da bude uklonjena bez podrške onih koji rade u državnim službama a koji su to trebali da spreče - naveo je Goran Vesić.

Kako kaže, saobraćajnica koji vodi od auto-puta do aerodroma nalazi se u nadležnosti grada Beograda.

- Kako ograda nije vraćen od strane nadležnog upravljača puta, kako niko nije reagovao a ugrožena je bezbednost učesnika u saobraćaju bili smo prinudjeni da reagujemo. Razlog više je da je u pitanju saobraćajnica koja vodi prema našem najvećem medjunarodnom aerodromu - navodi Vesić, pa zaključuje:

Vlada Srbije je ove nedelje na sednici na moj predlog izmenila Urednbu o kategorizaciji puteva i pristupna saobraćajnica od auto-puta prema aerodromu je postala državni put koji je u nadležnosti MGSI i Puteva Srbije. Kada naredne nedelje izmena Uredbe stupi na snagu naložiću vraćanje zaštitne ograde i podnošenje krivičnih prijava protiv onih koju su ogradu uklonili, ugrozili bezbednost saobraćaja i uništavali državnu imovinu. Uskoro će i ostale saobraćajnice oko aerodroma postati državne, biće postavljene zaštitne ograde kako bi se sprečilo nelegalno uključenje i sa drugih divljih parkirališta a počinje i izgradnja pruge od Zemun Polja prema aerodromu kojom će se prevoziti, prema našim procenama, više od pedeset odsto putnika sa aerodroma prema Beogradu, zaključio je ministar Vesić.

