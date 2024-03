Brnabić: Srbija ne blefira, ako Savet Evrope prekrši statut, nećemo biti deo tog licemerja

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić poručila je danas da Srbija ne blefira i da ukoliko Savet Evrope (SE) prekrši statut i svoje vrednosti, zaista "i ne treba da bude deo takvog licemerja i šarade".

Ona je ovo izjavila povodom objave poslanice Evropskog parlamenta i stalnog izvestioca za tzv. Kosovo Viole fon Kramon koja je prethodno na društvenoj mreži X napisala da su navodi da će Srbija napustiti SE ukoliko Kosovo bude primljeno u tu organizaciju, blef i dodala da će članice SE same odlučiti koga će prihvatiti.

- Pa, o blefiranju i laganju treba da znate ponešto – niste samo blefirali, već ste i potpuno lagali o formiranju Zajednice srpskih opština, koja je okosnica Briselskog sporazuma.

Za manje od mesec dana, 19. aprila, obeležićemo JEDANAEST (11!) godina od potpisivanja Briselskog sporazuma. Na tom sporazumu je potpis visokog predstavnika EU – pa, gde je Zajednica srpskih opština?

Ovo ne dovodi u pitanje kredibilitet Prištine (u to nikada nismo verovali), ovo ozbiljno podriva kredibilitet EU.

Konačno – koje su činjenice protiv članstva Kosova* u Savetu Evrope? Lako je. Najvažnija je činjenica da je Kosovo i Metohija, u skladu sa međunarodnim pravom, Poveljom UN i Rezolucijom 1244 SB UN Autonomna Pokrajina Republike Srbije, a ne „evropska država“. Pored toga, činjenica da su naši evropski (i drugi) partneri u više navrata, javno i inače, sasvim eksplicitno istakli da je formiranje Zajednice srpskih opština apsolutni preduslov za bilo kakvu dalju diskusiju o ovom ili bilo kom drugom sličnom pitanju. DA LI SU NAŠI EVROPSKI PARTNERI (I DRUGI) LAGALI?!?

Što se Srbije tiče, draga Viola von Kramon, i gospodine Martens, - ne blefiramo. Ako Savet Evrope prekrši svoj Statut i svoje vrednosti – zaista nema nikakve potrebe biti deo tog licemerja i šarade - poručila je Ana na svom X profilu

Well, you should know a thing or two about bluffing and lying - you did not just bluff, you outright lied about the establishment of the Community of Serbian Municipalities, which is a backbone of the Brussels Agreement.



In less than a month, on 19th April, we will mark ELEVEN… https://t.co/Q2j2Yz7388