ĐORĐEVIĆ ZA PINK: Srbija je deo Evrope i odavno je trebala da bude deo EU (VIDEO)

Direktor Pošta Srbije Zoran Đorđević govoreći o poseti opozicije Evropskom parlamentu rekao je da je Srbija deo Evrope i da mi treba da razmišljamo kako da u potpunosti pristupimo Evropskoj uniji.

- Sad, kad te pritiskaju sa jedne strane, udaljavaju od druge. Mi smo odavno trebali da budemo deo Evropske unije, iz ekonomskog apsekta, gledajući zemlje u susedstvu, ne može niko da me ubedi da neki presedan nije postojao - rekao je Đorđević u Novom vikend jutru Jovane Jeremić na TV Pink.

Đorđević je istakao da se reforme rade zbog nas, našeg naroda i zemlje i dodao da se na nas vrše pritisci koji nemaju veze sa reformama.

- To vam ili neko skreće pažnju ili vas namerno udaljava od cilja. Ali, kad dođu u posetu, oni kažu da, da, želimo vas - naveo je Đorđević.

Smrt Navaljnog

Slavko Ivković, profesor, osvrnuo se na smrt Alekseja Navaljnog kazavši da je teško komentarisati smrt bilo kog čoveka.

- To je velika tragedija, pre svega za njegovu porodicu. Da ulazimo u to da li je ubijen ili nije, da ostavimo to da neko ko je malo stručniji od nas istraži. To bi se gledalo iz ugla ko bi u ovom momentu imao najviše koristi od toga - kazao je Ivković.

Kako je rekao, jeste utihnuo na neki način simbol otpora u Rusiji.

Đorđević je rekao da bi u ovom trenutku bilo nedolično komentarisati smrt Navaljnog.

- Mislim da je za nas najbolje da se distanciramo od svega. Verujem da će nalazi pokazati kako je umro Navaljni - naveo je Đorđević.

Kako je rekao, opozicija čak i ovo pokušava da iskoristi protiv predsednika Vučića.

- Uvek je taj polaritet prisutan kod opozicije. Treba biti mudar u ovom trenutku, treba pustiti da i jedni i drugi rešavaju svoje probleme - kazao je Đorđević.

Predsednik Saveza Srba u Sloveniji Vladimir Kokanović rekao je da su u čitavom zapadnom svetu ljudi uskraćeni za pojedine informacije i ono što navode ruski mediji.

- Začudio me je i nastup njegove supruge koja se našla u Minhenu - kazao je Kokanović i dodao da je ona više govorila o Vladimiru Putinu, nego o svom suprugu.