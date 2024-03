Zoran Milanović: Pregovori BiH će trajati 500 godina, duže nego što su bili pod Turcima

Predsednik Hrvatske Zoran Milanović izjavio je danas da bi u Briselu na Evropskom savetu glasao za otvaranje pregovora o članstvu BiH u Evropskoj uniji i istakao da je za to bio i pre premijera Andreja Plenkovića.

Mišljenja je, međutim, da će ti pregovori o pristupanju BiH Evropskoj uniji trajati dugo, kako kaže, 500 godina i duže nego što su bili pod Turcima.

Da je, dodao je, bio na mestu Plenkovića tražio bi, a premijer to nije jer bi se morao malo zameriti, a više neće imati ni prilike, da se Hrvatima u BiH obezbedi pravo da biraju svog člana Predsedništva. "Treba se izboriti za ono što im je oteto, ono što im pripada po Dejtonu, što se Plenković nije usudio da napravi, a ja ću to uraditi odmah", tvrdi Milanović.

Na pitanje o situaciji u Ukrajini, Milanović kaže da je situacija takva da se samo čeka da se “zapali u svetski požar”. Reč je, ističe, o ratu Rusije i Amerike, ali preko posrednika.

Prozvao je premijera Plenkovića jer, kako ističe, Hrvatsku treba odmaknuti od Ukrajine. “On je hteo da Hrvati učestvuju u obuci Ukrajinaca. Zašto? Imamo na čelu ljude koji su nesposobni”, naveo je.

Kada, kaže, HDZ propadne na izborima, neće imati puno izbora. "Nema, to je potpuno lišeno svake ideologije, svakog sistema vrednosti. Jer da nisu, pa nakon sedam godina, majko Isusova… Taj grč i otpor koji se pruža, kao da ćemo ih mi haspiti. Ne. Naprosto ostajete bez mogućnosti da arče i haraju državne resurse, da biraju probisveta kao što je Turudić. Neću više govoriti no pasaran, to su barabe i razbojnici, kako protiv njih? Hrišćanskom milošću? Ono što garantujem je da ću opet biti kao i ranije. Neću biti bogznašta, ali neću biti ovako grub”, poručio je Milanović novinarima u Puli.