Pastor: Ponašanje opozicije u Skupštini otežava otvaranje klastera 3 i pristupanje EU

Predsednik Saveza vojvođanskih Mađara (SVM) i šef poslaničkog kluba stranke u Skupštini Srbije Balint Pastor izjavio je danas da ponašanje opozicije u Skupštini Srbije onemogućava da se ispune uslovi za otvaranje klastera 3 u procesu pristupanja Evropskoj uniji (EU).

Pastor je u programu Panon RTV-a podsetio da je tokom predsedavanja Mađarske EU u drugoj polovini prošle godine dogovoreno otvaranje klastera 3, a da su za to bila dogovorena tri uslova.

"Izmene medijskih zakona, što je urađeno na junskom zasedanju parlamenta. Drugo je izmena Zakona o biračkim spiskovima, i za to pitanje je formirana radna grupa u kojoj su predstavnici opozicije, stručnjaci i predstavnici vlade. Rad ovog radnog tela u poslednje vreme bojkotuje opozcija, a treći uslov je bio izbor novih članova REM-a. I upravo ovo pitanje najbolje pokazuje kakva je situacija u unutrašnjoj politici", rekao je Pastor.

Dodao je da zbog protesta i blokade institucija u prvoj polovini godine nisu ispunjeni ti preduslovi.

"I to kada nam je otvaranje poglavlja nadohvat ruke i kada nakon mnogo godina napokon možemo da kažemo da imamo jedan ozbiljan korak napred u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, što je interes i građana ove države i zajednice vojvođanskih Mađara. Pozivajući se na različite razloge opozicija sada pokušava da spreči ispunjavanje ovih uslova, čak i tako da, recimo, povuče svoje sopstvene predloge", rekao je Pastor.

On je izrazio uverenje da će u narednim danima i nedeljama parlament ipak uspeti da usvoji izmene Zakona o biračkim spiskovima i da izglasa nove članove REM-a.

Prema njegovim rečima, to su dva najvažnija pitanja zbog kojih Skupština Srbije nastavlja rad i u julu, kada većina parlamenata u svetu i ne zaseda.

Ukazao je da je Vlada ispunila sve zahteve koji se odnose na otvaranja klastera 3, a da se u Skupštini Srbije gotovo svakog dana sastaje njen odbor za kulturu i odbor za informisanje, zbog toga što opozicija ponovo pokušava da onemogući izbor članova REM-a, iako su to tražili, i to povlačenjem svojih kandidata.

"Važno je da država ima ovakvo telo u oblasti elektronskih medija koje kontroliše šta se u medijima dešava, a ima i širi delokrug rada, kao recimo dodelu frekvencija što smatram izuzetno važnim. Za mene je izuzetno značajno i da su nacionalni saveti predložili Ištvana Bodžonija, prethodnog direktora Panon RTV-a, i njegovu kandidaturu niko nije doveo u pitanje. Dakle, ni od strane vlasti, ni od strane opozicije nema nikakvih zamerki na njegovu ličnosti, stručnost, nestranačko opredeljenje. Mislim da je to svakako uspeh, u ovim vremenima kada se svugde traži mana" rekao je Pastor.

Dodao je da se nada da će tokom naredne sedmice biti izabran novi sastav REM-a, što će opet, predstavljati korak bliže ka EU.

Na pitanje novinara Pastor je govorio i o očekivanjima da počne železnički saobraćaj brzom prugom između Subotice i Novog Sada, odnosno Beograda.

Kako je rekao, ne želi da govori o rokovima, pogotovo što još teče statička provera železničke infrastrukture i pratećih objekata.

"Voz će krenuti kada će izvan svake sumnje saobraćaj biti bezbedan. Mogu da se nadam da to može biti realno i krajem avgusta, ali postoji još jedan datum koji je za nas, vojvođanske Mađare isto toliko važan, ako je sve tačno, tokom decembra bi trebala biti završena čitava deonica, što znači da bi onda brzim vozom iz Subotice moglo da se stigne ne samo do Novog Sada i Beograda, već i do Budimpešte", rekao je Pastor.

Dodao je da je sada zaista na dohvat ruke završetak projekta.

"To će verujem, onda svima pokazati ono o čemu govorimo godinama, da će u ovom regionu, čiji deo su i vojvođanski Mađari, uslediti ozbiljan ekonomski procvat. Osim toga, u smislu mobilnosti postojaće mogućnosti koje do sada nisu postojale. Mislim da je svakako naš interes da za sat vremena može da se stigne u Beograd i za isto toliko vremena i u Budimpeštu, i to je sada nadohvat ruke", rekao je Pastor.

U jutarnjem programu Subotičkog mađarskog radija Pastor je govorio i o jučerašnjoj poseti zamenika ministra Ministarstva za spoljnu ekonomiju i spoljne poslove Mađarske Levente Mađara, sa kojim su zajedno posetili preduzetnike u Bačkoj Topoli i Beogradu, a koji su od mađarske vlade dobile novac za razvoj i nove investicije.

Pastor je govorio i o izradi nove strategije za razvoj mađarske privrede u Vojvodini u period od 2026. do 2033. godine.