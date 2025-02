Pastor: Verujem da ćemo imati novu vladu! Deklaracija nije usmerena protiv Mađara

Predsednik Saveza vojvođanskih Mađara (SVM) Balint Pastor izjavio je danas da veruje da će Srbija dobiti novu vladu, ali je i naglasio da Deklaracija o Vojvodini nije usmerena protiv Mađara niti protiv manjina.

Pastor je to rekao za Panon RTV, gde je, između ostalog, govorio i o najavljenom zasedanju republičke Skupštine na kojem bi trebalo da bude usvojena ostavka Vlade.

"Nadam se da će opozicija omogućiti održavanje skupštinskog zasedanja, jer su oni ti koji se bore za funkcionisanje institucija", rekao je Pastor i dodao da na sednici neće biti samo ostavka vlade, već i veoma važni predlozi zakona.

Naveo je da je siguran da će na dnevnom redu biti i Predlog zakona za kupovinu stanova za mlade i izmena Zakona o visokom obrazovanju, što je jedan od zahteva studenata.

"Zbog toga će na kraju sednice biti reči i o ostavci vlade", naveo je on.

Prema njegovim rečima, koliko će trajati zasedanje zavisi i od stava opozicije, ali kada se to završi od tada počinje da teče rok od 30 dana koji Ustav određuje za izbor nove vlade.

Balint je ocenio da nema neizvesnosti o daljem toku dešavanja jer ih je Ustav jasno definisao.

"Verujem da ćemo imati novu vladu, jer ne mislim da je bilo kome u državi potrebno da narednih pola godine, praktično sada već celu godinu izgubimo u izborima, u kampanji, potom formiranju nove vlade", kazao je Pastor i naglasio da će SVM ako se to ipak dogodi kao i uvek samostalno izaći na izbore.

Pastor je govorio i o pitanju Deklaracije o Vojvodini, za koju je najavljeno da bi se mogla naći na dnevnom redu skupštinskog zasedanja, ali je predsednik Srbije rekao da pre toga mora da razgovara sa SVM-om.

"Nisam o tome razgovarao sa predsednikom, a ranije izjave bih mogao i sada da ponovim. Juče je zasedalo i Predsedništvo i Savet SVM i jednoglasno smo isto to zaključili, i verujem da se to podudara sa mišljenjem celokupne mađarske zajednice u Vojvodini", kazao je Pastor na pitanje ranijim izjavama da SVM neće potpisati ni jedan dokument koji narušava samopoštovanje Mađara.

Prema njegovim rečima, niko ne treba da misli da ova deklaracija ima nameru da bude usmerena protiv Mađara ili manjina.

"Moramo da shvatimo da je to, po pitanju Vojvodine, rasprava unutar srpskog nacionalnog korpusa", naveo je on i dodao da to kaže sa potpunim mirom jer od 1989. godine, kada je uveden višepartijski sistem nikada ni jedna partija vojvođanskih Mađara nije zastupala stav o otcepljenju Vojvodine.

Dodao je da u srpskom nacionalnom korpusu postoji nekolicina, ili nekoliko desetina onih koji o pitanju Vojvodine drugačije misle.

"Mi iz SVM smatramo da Ustav to jasno definiše", kazao je on.

Podsetio je da su ih 2009. godine tadašnja Demokratska stranka i Liga socijaldemokrata Vojvodine kaznili jer su u parlamentu Srbije tražili da se za Vojvodinu obezbedi Ustavom propisanih sedam odsto budžeta.

"Sada su, ostaci tih partija ti koji igraju ulogu velikih autonomaša. Na to je reagovala SNS. Mi sa ovom Deklaracijom nemamo ništa. SVM neće glasati ni o čemu, kao što nije to ni ranije, ni o kakvom tekstu koji narušava samopoštovanje Mađara i nije u skladu sa istorijskim činjenicama. Ustav jasno kaže da je Vojvodina autonomna pokrajina Srbije“ zaključio je Pastor.

Pastor je u delu razgovora o protestima rekao kako oni razumeju one koji protestuju, zašto protestuju i da se u proteklih 35 godina u građanima nakupilo veoma mnogo napetosti i frustracije.

"Država je daleko od onoga gde je posle 5. oktobra 2000. tadašnja vlast obećavala da će biti, i razumljivo je da to rađa nezadovoljstvo", rekao je on.

Dodao je da SVM često glas razuma i racionalnosti.

"Treba videti da sa tim što se neustavno i nezakonito blokiraju raskrsnice, i da građani ne mogu da se kreću, s tim da deo nastavnika ne drži nastavu, a deo učenika ne može da ide u školu čime se narušavaju njihova ustavna prava, sa tim se ništa neće rešiti", rekao je Pastor.

Naglasio je da i dalje ne vidi ko je na strani opozicije ona ličnost ili ličnosti, koji je to program, koja vizija, koji bi mogli da budu alternativa sadašnjoj vlasti jer se studenti negativno odnose prema prisustvu opozicije na protestima, kao što misle i o strankama na vlasti.