PASTOR: Vojvođanski Mađari žele da se život vrati u normalne tokove - država se urušava u anarhiju jer se dovode u pitanje institucije

Predsednik Saveza vojvođanskih Mađara Balint Pastor ocenio je danas da je važno da se život u Srbiji vrati u normalnost i prema njegovom mišljenju, ako su za to rešenje izbori, onda treba da budu održani.

Ipak, smatra da njihovi rezultati neće doneti neke velike promene u unutrašnjem političkom životu.

Pastor je u jutarnjem razgovoru na Panon RTV rekao da, nakon što je Skupština Srbije konstatovala ostavku Miloša Vučevića na mestu premijera, postoje dve mogućnosti: da do 18. aprila bude formirana nova vlada ili da se ide na izbore.

- Nama, vojvođanskim Mađarima, odgovaralo bi da se život vrati u normalne tokove i da naša svakodnevnica bude mirna. Ukoliko su za to potrebni izbori, naš stav je da onda neka budu održani, ali ne mislim da će njihovi rezultati doneti neke velike promene u unutrašnjem političkom životu. Ali ako bi to smirilo opoziciju ili ukoliko opozicija smatra da joj odgovaraju novi izbori, onda ja to ne smatram lošim rešenjem, a SVM bi na njih izašao samostalno. Ukoliko bude formirana vlada do 18. aprila onda će nova vlada nastaviti rad - kazao je Pastor.

Prema rečima sagovornika programa na Subotičkom mađarskom radiju, nije jasno šta je krajnji cilj ove unutrašnjopolitičke krize koja traje pet meseci.

- Opozicija ne želi novu vladu, ne želi izbore, protesti i dalje traju, na mnogim mestima i dalje ne rade škole, veliki deo fakulteta na univerzitetu ne radi, svi izlaze na ulicu, na ulicama praktično imamo festivalsku, karnevalsku atmosferu, bar među onima koji su u protestu dok ostali ne mogu da stignu od tačke A do tačke B - kaže Pastor.

On navodi da će ova situacija doneti mnoge probleme u budućnosti u školovanju, jer mnogi razmišljaju da prepišu decu u škole u Mađarskoj.

- Upravo zbog toga mislim da su jedino rešenje mir, stabilnost i povratak života u normalne tokove. Naš je stav da treba učiniti ono što je potrebno za to, jer ovako dalje ne ide. Ne mislim da je održavanje ove atmosfere u bilo čijem interesu - navodi Pastor.

Predsednik SVM-a je konstatovao da studenti u protestu kažu da ih ne interesuje politika i da se ne vezuju ni za jednu političku opciju.

- Ali nastavljaju, kako kažu, da pumpaju i sa tim samo produbljuju rovove, i mi ne idemo u pravcu rešenja, već je sve veći gubitak poverenja, država se urušava u anarhiju jer se dovode u pitanje institucije, dovodi se u pitanje sve što se dešava u društvu. Ne mislim da je to rešenje i odgovorno ponašanje - kazao je Pastor.

Govoreći o zahtevu opozicije za formiranje vlade narodnog poverenja, Pastor je rekao da treba pogledati koliko je opozicija osvojila na proteklim izborima.

- Ne radi se o tome da izbori nisu pošteni, već o tome da opozicija nema program, nema vođstvo, nema viziju i isključivo rešenje vidi u tome da stvara atmosferu linča prema onima koji bi samo želeli da normalno žive, da im, na primer, deca idu u školu - rekao je Pastor.

On je ocenio da su ovi protesti borba unutar srpskog naroda. Transparenti su, kaže, većinom ispisani ćirilicom, a na prste jedne ruke mogu se pobrojati govornici na mađarskom jeziku.

- Ne vidim da se na protestima čulo bilo šta konkretno što bi se odnosilo na budućnost i opstanak mađarstva. Zato pitam, da nije Saveza vojvođanskih Mađara, da imamo slab izborni rezultat, ko bi onda preuzeo rešavanje mađarskih interesa u Vojvodini. U poslednjih deset godina nije bilo druge mađarske stranke koja je samostalno izlazila na izbore. Ni sada je nema, i kako vidim i neće je biti. A kada nema relevantne političke snage, političke partije, koja je na svoj steg stavila ostvarivanje prava Mađara, onda u parlamentu nema snage koja će se boriti za obrazovanje na mađarskom jeziku, za mađarsku kulturu, koja će rešavati stvari - zaključio je Pastor.



Autor: Dalibor Stankov