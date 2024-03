Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić izjavio je danas za Novo vikend jutro kod Jovane Jeremić na TV PINK, da Vlada Srbije nije potpisala nikakav ugovor o, kako je rekao, revitalizaciji kompleksa nekadašnje zgrade Generalštaba u centru Beograda, delimično porušene tokom NATO agresije 1999. godine.

Vesić je odbacio kao laži navode pojedinih opozicionih političara da će Vlada Srbije besplatno dati taj kompleks američkoj kompaniji na čijem je čelu zet nekadašnjeg predsednika SAD Donalda Trampa, Džared Kušner.

- Vlada Srbije je odlučna da narednih 25 godina ne stoje ruševine i da revitalizujemo taj kompleks. Nismo potpisali nikakav ugovor, vode se pregovori sa nekoliko kompanija a ako i kada bude dogovorena saradnja obavestićemo javnost i taj sporazum će biti javan. Ono što mogu da garantujem je da neće ostati ruševina - rekao je Vesić.

Po njegovim rečima, Vlada Srbije će i u slučaju da postigne dogovor o tom kompleksu insistirati da se na tom prostoru napravi memorijalni kompleks.

- Njega će uređivati Vlada Srbije i postojaće podsećanje na ono što se dogodilo - rekao je Vesić.

On je kazao da taj objekat nikad nije bio Generalštab i ocenio da u Beogradu postoje drugi simboli NATO agresije poput brda Straževica u Rakovici, na koju su pale prve NATO bombe, ili zgrade Radiotelevizije Srbije u Aberdarevoj ulici u kojoj je 16 zaposlenih ubijeno.

- To je još jedna od podvala, to je bio Savezni sekretarijat za narodnu odbranu a kasnije Ministarstvo odbrane. To je bio spomenik koji je Tito hteo da podigne svojoj vojsci. 25 godina stoje ruševine, cveće nisu znali da polože, a sad su se setili da je to navodno neki simbol - rekao je Vesić.

Ocenio je da svaki novi projekat u Srbiji sinhronizovano napada ista grupa medija, političara i navodnih stručnjaka.

- Ne treba praviti aferu tamo gde afere nema - dodao je Vesić.

Autor: