Vučić u fabrici Borbeno složeni sistemi najavio povećanje plate radnicima: Moramo da ulažemo mnogo i da se borimo za svoju zemlju

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić nalazi se u obilasku fabrike Borbeni složeni sistemi u Kuršumliji.

Predsednik Srbije izjavio je ovom prilikom da mormao da jačamo našu vojsku i da još jačamo naše kapacitete.

Vučić je rekao da sve što se proizvede danas ima kupca i ne samo da ima kupaca već se oni i sa lakoćom pronalaze.

- Sve što možemo da proizvedemo , svi hoće sve, toliko je potrebno i oruđa i oružja i vozila i sve ono što može da ima direktnu ili posebnu upotrebu u vojsci - rekao je Vučić.

Sve što proizvedete možete da prodate i više nije pitanje cene već da li možete da proizvedete, dodao je Vučić.

- Mi moramo da povedemo računa o sebi i osopstvenoj vojsci, očigledno je da je vreme izazova pred nama, hoćemo li umeti da se postavimo u tim ne lakim vremenima da sačuvamo mir i ljud i zemlju i odvratimo svakog potencijalnog agresora to je veliko i važno pitanje za nas- rekao je Vučić.

- U svakom slučaju mormao da nastavimo da jačamo naše odbrambene kapacitete i moramo da postavimo u nekim fabrikama i bolji korporativni menadžment, moramo da radimo još mnogo više i još više da ulažemo - dodao je Vučić.

Kako je rekao Miloš je produžena verzija našeg vozila i on prima deset vojnika ima dobru zaštitu i veoma je težak teži je od ruskog Tigra i od svih drugih vozila tog tipa.

Vučić je proverio kako napreduju radovi u vezi izrade Gavrana i Komaraca.

Vučić je rako da u savremenom svetu postojue tri svati koje se dešavaju.

- Pod jedan je da sve zemlje EU beleže pad prirodnog priraštaja, kod nas je čak i pad verovali i li ne mnogo manji, druga stvar je što više niko neće da ide u vojsku u razvijenim zemljama. Mi se uzdamo u vojničku tradiciju, hrabrost naših momaka i devojaka,a naravno i dobre plate da im priuštimo i dobar život- rekao je Vučić.

On je dodao da to ne ide lako ali ide bolje nego što je ranije išlo.

Kao treću važnu stvar Vučić je rekao da moramo da se naviknemo da ćemo imati ljude u svim sferama društvenog života osim u vojsci koji će dolaziti iz inostranstva i kolji će dolaziti iz siromašnih zemalja.

- Ono što je za nas važno da znamo jeste da bez vojske nema ni države. Nekada smo plaćali ogromne sume novca i gajili ljude koji su živeli za to da dobro žive i uživaju, a kada bi se od njih nešto tražilo da učine, tražili bi izgovore da to ne urade. Ovi momci znaju da sutra bilo šta da se desi, da oni moraju da se odazovu na prvi poziv i da je moguće da izgube svoj život. Za to ih država plaća. Desetinama godina država ulaže u njih ogroman novac. Ali, kada ljudi imaju dobar životni standard pa makar i sa nešto nižom platu na nekom drugom poslu, zašto bi se izlagali riziku? Mi se uzdamo i u vojničku tradiciju, i u hrabrost naših mladih, pre svega momaka, ali i devojaka. Mi moramo da povedemo računa o sebi, o sopstvenoj vojsci. Očigledno je da je vreme izazova u geopolitičkom smislu pred nama. Hoćemo li umeti da se postavimo na najbolje mogući način i da u tim nelakim vremenima sačuvamo i mir i ljude, ali i zemlju, kao i da odvratimo svakog potencijalnog agresora? To je veliko i važno pitanje za nas. Moramo da postavimo u nekim fabrikama i bolji korporativni menadžment. Moramo da radimo još mnogo više i još mnogo mnogo da uložimo. Teško je sada, plata je u januaru bila 819 evra, a u martu očekujte 850 evra da je plata.

- Drago mi je što sam jednu dobru inicijativu Božidara Đelića, koja nije zaživela za vreme DOS-ovse vlade, ostvario. Nemamo ni dovoljno znanja ni drugih stvari, kada govorimo o tradicionalnim nuklearkama. Ne može da izađe ispod 10-12 milijardi, mi to ne možemo da izguramo za sada. Moramo da se dogovorimo sa Mađarima, da dobijemo mogućnost da računamo na toliku vrstu energije. U bliskoj budućnosti ćemo trošiti 4 puta više struje nego sada. Iz čega ćemo da obezbedimo struju? Uskoro ćemo sa Amerikancima da radimo na velikim solarnim površinama. Potrebno nam je najmanje 4 modularne, male nuklearke koje svi rade ili pokušavaju, ali sve je to na dugom štapu jer nemamo znanje i tehnologiju. Francuska ima ozbiljnu prednost u odnosu na druge zemlje zahvaljujući nuklearnoj energiji - istakao je Vučić i dodao da nema opasnosti kada je reč o nuklearnoj energiji i podsetio da je to pitanje od velike važnosti, jer nećemo da se oslanjamo na ugalj doveka.

- Postoje ljudi u Srbiji i uvek su postojali, od turskog doba, preko Austrougara, Nemaca, ustaša... Vi ste videli da je jedan danas odneo cveće na spomenik NATO žrtvama i rekao "da se nikad ne ponovi da država žrtvuje svoje ljude". Takvih je ljudi u Srbiji uvek bilo, ali je junačka Srbija umela da ih prepozna, prezre i odabere najbolji mogući put, put slobode. Danas sam slušao neke privatne napade s njihove strane, toliko ludački i besmisleno, nemam čak snage ni da odgovaram, toliko je bedno. Za njih su datumi značajni. Zato su isporučili Miloševića na Vidovdan, i opet će da izaberu neki poseban dan da ih prime u SE, sve vreme obećavajući sankcije protiv Prištine, zamislite sankcije gde im daju viznu liberalizaciju. Koliko god da smo mali i da nismo pametni kao oni, toliki idioti nismo.

Vučić je uporedio Srbiju 1999. i danas.

- BDP je mnogostruko, više od 10 puta veći nego tada. Plate i penzije neuoporedivo veće, i mi to suvek zaboravimo. Stariji se sa nostalgijom sećaju, kao, bilo je bolje. Nije. U svakom slučaju, što se vojske tiče, nisu to uporedive kategorije. Tada su bile druge brojke što se ljudi tiče, ali što se oruđa tiče... naši su junaci ginuli u avionima protiv radara, jer su bili heroji. Danas bi gubici svakog potencijalnog agresora bili stotinama, hiljadama puta veći. Moramo da radimo na tome da potencijalni gubici budu još veći. Sve ono što su radili kada su nam ubijali decu i komadali zemlju, moramo da nastavimo da razvijamo zemlju i jačamo.

Predsednik je odgovorio i na pitanja novinara o čestitkama Putinu na izbornoj pobedi u Rusiji.

- Čim smo čestitali, pojavio se jedan iz tog lutkarskog pozorišta. Pitaju, u čije ime si mu čestitao. Ja ne idem po dozvolu iz ambasada kao neki, četitao sam u svoje ime i u ime naroda Srbije.

Vučič se na kraju obratio i zaposlenima u fabrici.

Hvala na trudu i radu, i hoću da vas zamolim da još marljivije radite. Možda ste čuli da ljudi u Kuršumliji rade najvrednije i najmarljivije. Ja sam insistirao da vam povećaju plate, jer imaju prostora, i znam koliko su dobili od države. Obavljate jedan važan posao i molim vas da to nastavite da radite. Ti Rašo, molim te da pratiš, a ne da mi uzimamo od tebe radnike. Smanji malo troškove na reklamu, pa da ti država malo pomogne. Ljudi, pozdravite vaše porodice i držite se u junačkoj Kuršumliji.

Inače, proizvodni kompleks privrednog društva "Borbeni složeni sistemi" se bavi proizvodnjom složenih borbenih sistema, lovačke, sportske i sačmarske municije.Fabrika ima sedam proizvodnih pogona i zapošljava 130 radnika. Površina svih proizvodnih kapaciteta iznosi 12.400 kvadratnih metara.

Nakon obilaska fabrike u Kuršumliji, kako je i najavljeno, predsednik Vučić prisustvovaće obeležavanju Dana sećanja na stradale u NATO agresiji 1999. godine u Prikuplju.