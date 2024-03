NAPAD U MOSKVI NEMA POTPIS ISLAMSKE DRŽAVE? Ljudi se oporavljaju od šoka i tragedije, a javnost nastvalja da polemiše o POZADINI HORORA (VIDEO)

Od masakra u Moskvi prošla su tri dana i dok se ljudi oporavljaju od šoka, šire se teorije zavare, a postavlja se i pitanje da li iza terorističkog napada stvarnoj Islamska država, imajući u vidu da ovaj zločinački akt nema njihov potpis.

Ljudi u Moskvi polako izlaze iz stanja šoka, kaže prof. dr Sergej Boljević.

- Juče je bio dan žalosti, održan je komemorativni skup ispred Krokus sitija, okupilo se na hiljede ljudi, donosili su cveće. Ovakve stvari su šokantne, tragične, ali još više ujedinjavaju Rusiju - rekao je Boljević.

Kako je dodao, sumnja se da je u pitanju Islamska država, iako su oni zvanično preuzeli odgovornost za napad.

- Njihovi borci su spremni da poginu, a ovi ljudi su radili za pare. Spasili su se za sada, pošto su u zatvoru - naveo je Boljević.

- Svi mediji, svi analitičari, sumnjaju u islamski trag i veruju da su organizatori bili na teritoriji Ukrajine, dok su naručioci engeske i američke specijalne službe - istakao je Boljević.

Darko Obradović iz Centra za stratešku analizu kaže da je istraga pod kontrolom ruskih služi, tako da je scenario onaj koji je politički najisplativiji Kremlju.

- Od celog tog hibridnog Staljinizma gde su rekli pravoslavci i muslimani zajedno ratuju protiv pravoslavaca u Ukrajini, došlo se do toga da neprijatelj često nije ispred vas, nego u vama. Rusiji je teško i politički neisplativo da prihvati da postoji napad koji potiče iz nje same, da su to oni sa kojima imaju neraščišćene račune - naveo je Obradović.

On ne sumnja da iza napada stoji Islamska država.

Kako ocenjuje, ovaj napad je posledica međunarodne izolacije Rusije.

Jasmina Andrić, urednica časopisa "Odbrana i bezbednost", je skeptična povodom navoda je Islamska država preuzela odgovornost.

- Da li će ovo biti zloupotrebljeno u političke svrhe, naravno da hoće. I to sa obe strane. Sve što se dogodi na teritoriji Ukrajine i Rusije može da se zloupotrebi. Da li su krenuli ka ukrajinskom frontu ili su imali dogovorenu podršku od strane Ukrajine - kaže Andirć i dodaje da se odavde o tome može samo polemisati.

Andrić je napomenula da su se napadi dešavali i u zemljama koje nisu izolovane.

Aleksandar Lukić sa Fakulteta za političke studije kaže da je ruskim specijalanim snagama bilo potrebno oko sat i po vremena da izađu na teren, ali da ne veruje da je u pitanju ruska nemoć.

- To je prva nepoznanica, druga stvar je ako su to pripadnici Islamske države zašto su delovali na način na koji su delovali. Više puta je rečeno da oni ne rade za novac, već za neke više ciljeve - dodao je Lukić.

Kako kaže, postavlja se pitanje umešanosti drugih država, čak i onih koje nisu neprijateljske.

Autor: