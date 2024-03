Petković iz Brisela poručio da Priština nije spremna za kompromis: Zabrinuti zbog položaja i budućnosti srpskog naroda

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković, nakon današnjih razgovora u Briselu, rekao je da ga zabrinjava položaj i budućnost srpskog naroda na Kosovu jer se vidi da sa druge strane nema političke volje da se dođe do rešenja.

Podsetimo, razgovori u sedištu Spoljne službe EU su se odvijali najpre u trilateralnom formatu, a potom i bilateralno sa izaslanikom Unije Miroslavom Lajčakom. Petković je novinarima rekao da nema mnogo toga da im kaže.

„Nakon šest sati provedenih u Spoljnopolitičkoj službi EU u Briselu nemam mnogo toga da vam kažem, što, čini mi se, dovoljno govori samo za sebe u kom pravcu ide dijalog, i to ne krivicom Beograda. Imali smo i direktne razgovore sa prištinskom stranom, izneli smo naš predlog, Priština svoj. Naš predlog je izbalansiran, vodi računa o interesima srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Urađen je u dogovoru sa našim ekspertima. Svako slovo smo po pet puta pretresali“, rekao je on.

Petković je ukazao da s druge strane Priština nije uložila nimalo napora da bi taj papir mogao da se nazove predlogom koji ide u pravcu kompromisnog rešenja.

„To je ono što me izuzetno zabrinjava. Ne znam u kom pravcu će ići dijalog. Zabrinjava me položaj i budućnost srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, kada vidite da sa druge strane nema političke volje da se dođe do rešenja“, podvukao je on.

Istakao je da će Beograd nastaviti da pregovara.

"Poslednji atom naše snage i energije ako treba uložićemo, i koliko god je potrebo dolaziti, samo da dođemo do rešenja. Učinićemo sve što je do nas da sačuvamo mir i sačuvamo naš narod na KiM kome se krše ljudska prava, i koji zbog Prištine i Kurtija ne može da prima plate, penzije i socijalna davanja", istakao je Petković.