Lajčak: Beograd i Priština predstavili predloge, sledeće nedelje tražimo rešenje o dinaru

Specijalni izaslanik EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak saopštio je da su glavni pregovarači dve strane danas u Briselu izneli svoje predloge u vezi sa uredbom Centralne banke tzv. Kosova o zabrani upotrebe dinara na KiM.

- Glavni pregovarači Kosova i Srbije izneli su danas predloge o daljem putu za ljude na koje utiče uredba CBK o gotovinskom poslovanju. Naše duge diskusije pomogle su da se razjasne važni detalji, naveo je Lajčak na društvenoj mreži X.

Today, the Chief negotiators of Kosovo and Serbia presented proposals on a way forward for people affected by the CBK regulation on cash operations. Our long discussions helped to clarify important details. Next week we agreed to reconvene with the ambition to find a solution. pic.twitter.com/RDrIp103Rr