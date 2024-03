Bećirović: Srbija pod najvećim pritiscima, Vučić će građanima izneti rešenja

Direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije Zijad Bećirović izjavio je danas, povodom najavljenog obraćanja predsednika Srbije Aleksandra Vučića za danas u 18 časova, da se politika Vučića koja se temelji na miru i stabilnosti, kao i jednakopravnim odnosima prema EU, SAD, Rusiji, Kini i zemljama Briksa, pokazala kao politika koja je omogućila Srbiji da preživi jer je pitanje člastva u EU još uvek otvoreno za sve zemlje Zapadnog Balkana.

On je za Tanjug istakao da se u ovom trenutku Srbija u svojoj modernoj istoriji nalazi pod najvećim pritiscima, koji su uslovljeni geopolitičkom situacijom, prvenstveno ratom u Ukrajini, ali i drugim međunrodnim događajima, gde se od Srbije traži da uvede sankcije Rusiji ili će inače sankcije biti uvedene u Srbiji, zbog čega smatra da će predsednik Vučić danas građanima objasniti u kakvoj se situaciji Srbija nalazi i koja su moguća rešenja.

- On izvrsno poznaje međunarodne odnose i ključne aktere i sasvim sigurno sam uveren da će znati da ponudi i prema teoriji međunarodnih odnosa, jer je ključni zadatak šefa države da obezbedi egzistenciju i prosperitet države, i mislim da to on odlično radi i da će ovog puta pronaći optimalno rešenje iako je situacija kompleksna, vrlo teška. Mislim da predsednik Vučić ima odgovore za takvu situaciju, s obzirom da znamo da je do sada pronalazio rešenja - ocenio je Bećirović.

Prema njegovim rečima, trenutna situacija u kojoj se Srbija nalazi je istovremeno i šansa da se Srbija repozicionira i rebrendira u međunarodnim odnosima, s obzirom na to da dobija na značaju.

- Poslednjih nekoliko godina predsednik Srbije vodi jednu politiku rebrendiranja Srbije u regionalnim međunarodnim odnosima, tako da je Srbija nešto potpuno drugo nego što je bila pre desetak godina, a to se najbolje vidi kada je u pitanju KiM - objasnio je on.

Bećirović napominje da Srbija pre dolaska Vučića na vlast nije bila subjekt u dijalogu sa Prištinom i da se i sve rešavalo bez učešća i uticaja Srbije, dok je sada Srbija ključna za dijalog, što je, smatra on, rezultat spoljne politike koju vodi predsednik Srbije.