Kojčić: Prijem Vučića u Parizu pokazuje da se EU ne može zaokružiti bez Srbije

Politički filozof Dragoljub Kojčić izjavio je danas, povodom sastanka predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa predsednikom Francuske Emaulenom Makronom koji je najavljen za danas u Parizu, da Makron u ovom trenutku vodi najsamostalniju politiku u kontekstu političkog zapada i EU i istakao da sam prijem predsednika Vučića na Jelisijskim poljima pokazuje da se pridaje značaj Srbiji i da se shvata da EU u vrednosnom i političkom smislu ne može da se zaokruži bez Srbije.

- Srbija je veoma značajan pratner ne samo EU, nego i u percepciji Makrona - rekao je on za Tanjug i istakao da, kada se uzme svih 14 oblasti koje su pomenute za saradnju između dve zemlje, odmah treba istaći da ne bi bilo saradnje u proizvodnji oružja da nas Francuska percipira kao neprijatelje.

Kojčić smatra da Makron kao veliki politički igrač u svetskim razmerama, a predsednik Vučić kao takođe veliki politički igrač bez kog se ne može zamisliti perspektiva ovog dela Evrope, možda vode istorijske razgovore sa stanovišta budućnosti sveta.

Dodaje da je između istoka i zapada, između kojih postoji visoka konfrontacija sa globalnim ratnim pretnjama, možda Srbija prilika da se napravi "rupa u zidu", odnosno da dijalog istoka i zapada ide preko Srbije.

- Mislim da predsednik Makron sve to ima u vidu i da je poziv predsedniku Vučiću, u stvari, izraz jedne sasvim nove politike koja garantuje budućnost čitavoj Evropi, a ono što je za nas najvažnije pretpostavka da će se i položaj Srbije upravo popraviti - ocenio je on.

Odgovarajući na pitanje koliko Makron razume poziciju Srbije i da li on može sa svojim uticajem u EU da pomogne da se spreči ulazak tzv. Kosova u Savet Evrope, Kojčić kaže da Makron može mnogo da pomogne i da će pokušati da iskoristi svoj autoritet koliko god može, ali napominje da on ima ograničenja političkog konteksta u kom deluje, a to su briselske intitucije u kojima većina nije naklonjena Srbiji.

- Srbija u ovom času u Makronu ima jedan koridor ostvarivanja interpretacije svojih stavova, što do sada nismo imali. Ne treba biti naivan i očekivati da bilo koja institucija na autoritet jednog od lidera može da promeni svoje stavove, pa ni Evropski parlament i Brisel, ali je najvažnije otškrinuti vrata i započeti razgovore - smatra on.

Kojičić kaže da, osim Francuske, postoji i jedan klub zemalja koje samostalno razmišljaju i koje prepoznaju da bi ulazak tzv. Kosova u SE i eventualno donošenje antisrpske rezolucije u Generalnoj skupštini UN povodom Srebrenice bio anticivilizacijski korak.